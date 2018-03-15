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Стабільна рука в НБУ важлива на тлі скандалів із Савченко – західні коментатори

  • Голос Америки

"Рада затвердила Смолія на посаді голови НБУ. Гарна новина. Найкраща людина на посаді.

З усім, що діється між Парубієм та Савченко, вважаю, Україні потрібна стабільна рука в НБУ". Так привітав у Twitter затвердження на посаду голови Національного банку України Якова Смолія, Тімоті Еш, британський економіст, який спеціалізується у питаннях України, Росії та Туреччини.

"Відмінно! Рада нарешті затвердила Якова Смолія на посаді голови. Потужна більшість у 247 голосів за його призначення", - наголосив Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.

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Північний потік 2: чи вдасться Кремлю пересварити Європу? Експертний погляд
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Північний потік 2: чи вдасться Кремлю пересварити Європу? Експертний погляд

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