Економіка України стабільно зростатиме до 2034 року – лондонські економісти

Всередньому, українська економіка зростатиме на 3 – 3,1% з 2020 до 2025 року, а в період з 2026 до 2034 зростання прискориться до 3.3%. Такими прогнозами поділились експерти лондонського Центру досліджень бізнесу та економіки в звіті "Світова економічна ліга 2020".

ВВП на душу населення в Україні склало 9 775 доларів США в 2019 році.

"Міцне економічне зростання, зареєстроване цими роками особливо вражає на тлі того, що населення залишається відносно стабільним – зростання населення в середньому складає 0.4% щорічно з 2014 року, - відзначили економісти. - Це означає, що ВВП на душу населення значно зріс за останні п'ять років".

Вони прогнозують – у звіті Світової економічної ліги Україна переміститься з 58 на 57 місце до 2034 року.

Експерти відзначили низку позитивних тенденцій в Україні, зокрема зниження частки державного боргу у ВВП до 57% в 2019 році з 60,2 % в 2018 році.

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