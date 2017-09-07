Українка стала сенатором штату Індіана, США

Американку українського походження Вікторію Спартц було обрано до сенату штату Індіана. В сенаті вона замінить 72-річного Люка Кенлі, який йде на пенсію, повідомляє видання WTHR.

Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, включаючи Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меґан Уайлз, президента Ради міста Ноублсвіль, чию кандидатуру підтримав сам сенатор Люк Кенлі.

«Коли Вікторія Спартц вийшла на трибуну з промовою, щоб вирішити хто займе крісло сенатора Люка Кінлі, її акцент був сильним, але її пристрасть до американської політики була ще сильнішою», - пише видання WTHR.com

«Я розкажу про свій акцент, сказала Вікторія у ремарках перед членами комітету 93 дільниці, - колись я робила замовлення в McDonald’s і молода дівчина дуже здивувалась і сказала: «Видається, у вас – акцент». Я перебуваю тут 17 років і так, у мене є акцент».

Вікторія переїхала до США 17 років тому, вона отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани і тепер там викладає. Спартц планує піти з цієї посади, щоб уникнути конфлікту інтересів. Вона працювала в бізнесі та державних установах, включаючи посаду головного посадовця з фінансів Служби прокурора Індіани. Спартц є головою Республіканської партії повіту Гамільтон, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Я впевнений, що обраний сенатор Вікторія Спартц швидко ввійде в курс справ і стане цінною частиною Сенату штату», - зазначив Кайл Гупфер, голова Республіканської партії штату Індіана.

Сенатор Кенлі не знає особисто Спартц, але побажав їй успіху на посаді: «Вікторія має чудове резюме і, видається, є дуже здібною людиною, яка багато досягла», - сказав він, повідомляє видання Іndystar.

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