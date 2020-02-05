У Трампа пообіцяли оптимістичну промову у Конгресі - дивіться на сайті "Голосу Америки" о 4-й ранку

Промова "Про стан держави" президента США Дональда Трампа у Конгресі представить оптимістичне бачення майбутнього Сполучених Штатів Америки. Про це у Twitter заявила донька, радниця президента США Іванка Трамп. Промова розпочнеться о 4-й ранку за київським часом, о 9-й вечора за місцевим часом у Вашингтоні.



Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем сьогодні відзначила у Twitter, що промова Трампа стосуватиметься повернення Америкою своїх позицій.

"Президент США поділиться своїм баченням нестримного оптимізму та гордо повідомить, що держава почувається сильною", - твітує Грішем.

"У цьогорічній промові "Про стан держави" країна та Конгрес напряму почують від президента про те, як він виконав свої обіцянки і як він надалі прокладатиме шлях до найкращих років у нашій історії", - відзначає лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.

Промова президента США має розпочатись о 9-й вечора за місцевим часом. Її можна буде переглянути мовою оригіналу на сайті Української служби "Голосу Америки". "Голос Америки" також твітуватиме про зміст промови на нашій сторінці @CHASTIME. Підключайтесь!

Між тим ціла низка впливових законодавців-демократів заявили, що проігнорують промову президента США.

"Як можна подумати, що я відвідаю промову "Про стан держави", щоб почути послання президента, якому оголошено імпічмент (у контрольованій Демократичною партією США Палаті представників Конгресу - прим. ГА). Ця думка суперечила б моїй боротьбі проти цього негідного президента. Мене однозначно там не буде!", - твітує конгресвумен Максін Вотерс.



Про плани проігнорувати захід заявила і популярна конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес.

"Після серйозних роздумів, я вирішила, що я не буду використовувати мою присутність на державній церемонії, щоб нормалізувати беззаконну поведінку Трампа та підрив Конституції США. Це не є нормальним, і я не буду це легітимізувати", - написала законодавиця у Twitter.

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