Батько супергероїв. У США помер творець Людини-павука, Стен Лі

... підштовхнув людей, які відмінні від інших, до усвідомлення того, наскільки вони особливі

У США у віці 95 років помер Стен Лі, американський автор коміксів, колишній головний редактор Marvel Comics. Стен Лі протягом свого життя став спів-творцем низки вигаданих героїв: Людини-павука, Людей Ікс, Халка, Чорної пантери, Тора та ін.

На тлі звістки про смерть автора соціальні мережі заполонили різноманітні коментарі з давного приводу.

"Дякую тобі, Стен Лі, що підштовхнув людей, які відмінні від інших, до усвідомлення того, наскільки вони особливі", - твітує актор Сет Роґен.

"Стен Лі був настільки ж надзвичайним, як і створені ним образи. Супергерой для всі фанатів коміксів Marvel у світі. Стен надихав, розважав та об'єднував людей", - твітує голова компанії Disney Боб Ігер.

У 2016-му році, напердодні президентських виборів у США, Стен Лі заявив, що прихід Дональда Трампа на політичну арену зробив її більш барвистою.

"Він дуже незвична особистість", - цитує слова Лі про Трампа американське видання The Hill.

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