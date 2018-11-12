Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

Батько супергероїв. У США помер творець Людини-павука, Стен Лі

Показати коментарі

"Супергерой для всіx фанатів коміксів Marvel у світі. Стен надихав, розважав та об'єднував людей", - твітує голова компанії Disney Боб Ігер.

... підштовхнув людей, які відмінні від інших, до усвідомлення того, наскільки вони особливі

У США у віці 95 років помер Стен Лі, американський автор коміксів, колишній головний редактор Marvel Comics. Стен Лі протягом свого життя став спів-творцем низки вигаданих героїв: Людини-павука, Людей Ікс, Халка, Чорної пантери, Тора та ін.

На тлі звістки про смерть автора соціальні мережі заполонили різноманітні коментарі з давного приводу.

"Дякую тобі, Стен Лі, що підштовхнув людей, які відмінні від інших, до усвідомлення того, наскільки вони особливі", - твітує актор Сет Роґен.

"Стен Лі був настільки ж надзвичайним, як і створені ним образи. Супергерой для всі фанатів коміксів Marvel у світі. Стен надихав, розважав та об'єднував людей", - твітує голова компанії Disney Боб Ігер.

У 2016-му році, напердодні президентських виборів у США, Стен Лі заявив, що прихід Дональда Трампа на політичну арену зробив її більш барвистою.

"Він дуже незвична особистість", - цитує слова Лі про Трампа американське видання The Hill.

Дивіться також: Через наступ океану вчені шукають культури, здатні рости на солоному ґрунті

Через наступ океану вчені шукають культури, здатні рости на солоному ґрунті. Відео
Embed
Через наступ океану вчені шукають культури, здатні рости на солоному ґрунті. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:56 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG