Стартап з України завойовує ринок електровелосипедів США

Стартап "Delfast" виробляє велосипеди із найпотужнішою батареєю у світі. Велосипед, розповідає компанія, використовує поліція у Мексиці і тестує поліція Лос-Анджелеса.

На сучасному ринку модель Top 3.0 компаніє є одним із найкращих електророверів, запевняють виробники. Здатний розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину, байк має вмонтовану систему безпеки та автоматичні фари. Його розробили в Україні. Все почалось із заснування кур'єрської компанії у Києві.

“Автомобіль стоїть у пробці і потребує бензину, мотоцикл також потребує бензину, забруднює повітря.Тому ми вирішували свою проблему, нам треба було, щоб кур'єри їздили весь день і ми стали розробляти електробайк для себе і своїх кур'єрів. І так крок за кроком зробили найкращий електробайк у світі”, - розповів Даніел Тонкопій, засновник компанії з виробництва велосипедів.

... ми стали розробляти електробайк для себе і своїх кур'єрів. І так крок за кроком зробили найкращий електробайк у світі

Саме електроровер українського стартапу потрапив у Книгу рекордів Гіннесса за подолання 367 кілометрів без перезаряджання. Виробники змогли розробити технологію, яка ефективніше використовує звичайні батареї.

”Наша електроніка дозволяє знімати дані з цих батарейок. І, наприклад коли батарея заряджається, звичайна електроніка показує, що напруга 4,2 вольт та це максимум, а ми розуміємо, що вона може працювати до 4,25 вольт, і так є запас 2.3 відсотка” - каже Даніел Тонкопій, засновник стартапу.

А ще ровер має GPS трекер та вимірювач температури повітря.

Український електробайк користується найбільшою популярністю у США. Його уже придбали майже у кожному штаті країни.

У Delfast є і критики. На сторінках видання Forbes минулого року оглянули модель Top 2.0, і написали про її високу вагу (70 кг.), "комічну" неефективність педалей

Серед покупців і мешканець Сакраменто Корел Бікем. Він є професійним водієм вантажівки. А от пересуватись по своїх справах вирішив на електробайку. Аби відпочити від машини та підтримати екологію.

“Я купив його через батарею, щоби їздити без перезаряджання. Велосипед дуже потужний. Я досліджував різні байки та причина чому я купив український, - це професіоналізм і пристрасть з якою вони його роблять.” – Корел Бікем, власник електровелосипеда "Delfast ".

У Delfast є і критики. На сторінках видання Forbes минулого року оглянули модель Top 2.0, і написали про її високу вагу (70 кг.), "комічну" неефективність педалей та "невизначений правовий статус за винятком штрафів за перевищення швидкості". При цьому рецензент відзначив високі ходові характеристики, високий пробіг без перезарядки, змінну підвіску, та потужність.

Український стартап ще вдосконалює технологію, і виробництво проходить у Китаї.

Щоправда, зараз Delfast хоче побудувати завод в Україні і наступну модель повністю випускати у Києві. Для цього уже зібрали майже три мільйони доларів інвестицій.

Український стартап ще вдосконалює технологію, і виробництво проходить у Китаї

Даніель, який родом із Казахстану, переїхав в Україну у 2015, каже - заснувати такий стартап можна було тільки в Україні.

“В Україні є всі можливості для самореалізації. В Казахстані інший менталітет: “а що люди скажуть, не роби цього”. В Україні інший менталітет. А друга причина - це прекрасні українські люди”, - розповідає Даніел Тонкопій, засновник стартапу.

У стартапі кажуть, що ведуть переговори із 25 поліцейськими відділками США про закупівлю їх електророверів.

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