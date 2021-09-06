“Негайно звільнити”. Держдеп оприлюднив заяву щодо арештів кримських татар

В Державному департаменті США відреагували на затримання Росією кримських татар.

“Сполучені Штати рішуче засуджують затримання російською окупаційною владою в Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та щонайменше 45 інших кримських татар 4 вересня. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх”, - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Держдепу.

В ній також мовиться, що це останній з тривалої низки політично мотивованих рейдів, затримань та каральних заходів проти Меджлісу та його керівництва.

“Як підтвердили Сполучені Штати під час саміту Кримської платформи 23 серпня, Крим - це Україна, і США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України”, - додали в Державному департаменті.

Своєю чергою тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, що Сполучені Штати уважно відстежують порушення з боку Росії.

“Для нас такі дії Росії - не новина”, - заявила Крістіна Квін. “Ми уважно відстежуємо те, як Росія арештовує людей з політичних причин в Криму і не лише. Ми регулярно це засуджуємо. Я вважаю, що нам важливо співпрацювати зі світовою спільнотою для того, щоб Росія та інші режими відповідали за політично вмотивовані арешти. Ми регулярно працюємо в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з цією метою. Я вважаю, що необхідно також завжди привертати увагу міжнародних спостерігачів до таких неналежних та незаконних затримань”.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «посиленням терору» обшуки і затримання жителів різних районів окупованого Росією Криму 3 і 4 вересня.

«Я закликаю партнерів «Кримської платформи» посилити тиск на Москву, змусити її відмовитися від боягузливої тактики і звільнити всіх незаконно затриманих», – мовиться у повідомленні.

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