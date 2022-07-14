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Держдеп: ми впевнені, що Україна застосовує зброю належним чином
В Державному департаменті США розповіли про те, як здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю - зокрема за тим, чи американська техніка використовується за призначенням. Про це посадовці Держдепу сказали на події, організованій Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
“Це - зона бойових дій. В Україні триває справжня війна, і зброя використовується дуже і дуже регулярно. Ми продовжуємо працювати з нашими українськими колегами, і ми впевнені в їхніх заявах, що вони застосовують зборою належним чином”, – заявила Джессіка Льюіс, помічниця Держсекретаря з політичних та військових питань.
Ми продовжуємо працювати з нашими українськими колегами, і ми впевнені в їхніх запевненнях, що вони застосовують зборою належним чином.Джессіка Льюїс, помічниця Держсекретаря з політично-військових справ.
Крім цього, Державний департамент співпрацює з іншими країнами, щоб впевнитись у належному нагляді за використанням та перевезенням американської зброї.
“Ми працюємо з державами, які межують з Україною, щоб упевнитись, що вони також навчені виявляти неналежний рух зброї через кордони. Є цілий набір різних шляхів нашої спивпраці з українцями та сусідніми країнами, використовуючи наявні навички та прийоми, щоб найкраще упевнитись, що це озброєння в безпеці”, – додала Джессіка Льюїс.
Раніше заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс також заявила: США впевнені у тому, що український уряд «належно захищає» американську військову техніку та технології, які були передані Україні для боротьби з Росією.
Вона висловила впевненість, що Україна стежитиме за тим, щоб американська зброя не опинилась у третіх країнах.
Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу в сфері безпеки.Бонні Дженкінс, заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародною безпекою
"Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність наданої допомоги в умовах складного конфлікту. США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу. Ми впевнені у прихильності українського уряду належному захисту та обліку військової техніки американського походження. Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу в сфері безпеки", – сказала представниця Державного департаменту.
Перед цим в інтерв’ю Голосу Америки координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: щойно американська техніка опиняється в руках українських Збройних сил – це власність України.
“Ми не диктуємо, як українці мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду і готові працювати з нами над цим”, – пояснив Джон Кірбі.
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Туреччина каже про «прорив» щодо чорноморських коридорів для збіжжя, а Україна й ООН стримано обнадійливі
Міністр оборони Туреччини Гулусі Анкар заявив, що Україна, ООН і Туреччина досягли «прориву» на переговорах з Росією у Стамбулі 13 липня про можливість відновлення руху суден з українським зерном через Чорне море, яке заблоковане Росією від початку лютневого російського вторгнення в Україну.
Турецький урядовець заявив, що сторони знову зберуться наступного тижня, щоб підписати угоду про безпечні коридори для відновлення морського транспорту зокрема до Одеси.
Представники ООН та України також лунають обнадійливо, хоча й стриманіше, а Москва утримувалася від коментарів на тлі подальших російських обстрілів українських міст, включно з Миколаєвом на чорноморському узбережжі.
Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес.
«У Стамбулі ми побачили вирішальний крок вперед… Тепер потрібно більше технічної роботи, щоб сьогоднішні досягнення були втілені. Просування дуже обнадіює. Ми сподіваємося, що тепер делегації повернуться до своїх столиць і ми сподіваємося, що наступні кроки дозволять нам досягти офіційної домовленості», - сказав керівник ООН Антоніу Ґуттереш 13 липня.
Президент Зеленський того вечора повідомив, що українська делегація передала йому про поступ на переговорах.
«Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи», - сказав Зеленський.
Напередодні український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна не довіряє Москві і вимагатиме 100% гарантій, щоб Росія у Чорному морі не нападала на судна зі збіжжям, і «щоб російський флот не зміг нападати на наші порти з моря під час дії цих відкритих коридорів».
Кулеба також застеріг, що Кремль свідомо підштовхує міжнародну харчову кризу, а за свої послаблення вимагає скасування західних санкцій проти Росії, які напряму не стосуються харчової індустрії чи сільського господарства.
Росія також прагне зберегти свій контроль над морським транспортом до українських портів і хоче мати право огляду суден, щоб не допустити постачання Україні зброї.
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав у Twitter, що «сторони домовилися створити спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде в Стамбулі. Його завданням буде здійснення загального спостереження і координації безпечного мореплавства у Чорному морі».
Москва одразу після переговорів у Стамбулі не коментувала результати переговорів.
Росія після захоплення Маріуполя контролює всі українські порти на Азовському морі і фактично заблокувала Україну в Чорному морі, використовуючи бази на захопленому українському Кримському півострові.
Але росіяни втратили частину своїх можливостей контролювати північно-західну частину Чорного моря, коли нещодавно російські війська були витіснені з українського острова Зміїний.
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