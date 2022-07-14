Держдеп: ми впевнені, що Україна застосовує зброю належним чином

В Державному департаменті США розповіли про те, як здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю - зокрема за тим, чи американська техніка використовується за призначенням. Про це посадовці Держдепу сказали на події, організованій Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

“Це - зона бойових дій. В Україні триває справжня війна, і зброя використовується дуже і дуже регулярно. Ми продовжуємо працювати з нашими українськими колегами, і ми впевнені в їхніх заявах, що вони застосовують зборою належним чином”, – заявила Джессіка Льюіс, помічниця Держсекретаря з політичних та військових питань.

Ми продовжуємо працювати з нашими українськими колегами, і ми впевнені в їхніх запевненнях, що вони застосовують зборою належним чином.

Крім цього, Державний департамент співпрацює з іншими країнами, щоб впевнитись у належному нагляді за використанням та перевезенням американської зброї.

“Ми працюємо з державами, які межують з Україною, щоб упевнитись, що вони також навчені виявляти неналежний рух зброї через кордони. Є цілий набір різних шляхів нашої спивпраці з українцями та сусідніми країнами, використовуючи наявні навички та прийоми, щоб найкраще упевнитись, що це озброєння в безпеці”, – додала Джессіка Льюїс.

Раніше заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс також заявила: США впевнені у тому, що український уряд «належно захищає» американську військову техніку та технології, які були передані Україні для боротьби з Росією.

Вона висловила впевненість, що Україна стежитиме за тим, щоб американська зброя не опинилась у третіх країнах.

Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу в сфері безпеки.

"Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність наданої допомоги в умовах складного конфлікту. США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу. Ми впевнені у прихильності українського уряду належному захисту та обліку військової техніки американського походження. Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу в сфері безпеки", – сказала представниця Державного департаменту.

Перед цим в інтерв’ю Голосу Америки координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: щойно американська техніка опиняється в руках українських Збройних сил – це власність України.

“Ми не диктуємо, як українці мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду і готові працювати з нами над цим”, – пояснив Джон Кірбі.