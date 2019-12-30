“Зеленський є відданим своїм передвиборчим обіцянкам”, — Держдеп привітав обмін в’язнями

У Державному департаменті США привітали обмін в’язнями між Україною і невизнаними республіками “ДНР” та “ЛНР” напередодні візиту до України Держсекретаря Майкла Помпео.

“Щоб поглибити наші відносини, Секретар Помпео зустрінеться з президентом Зеленським, який за свій час при владі доклав величезних зусиль для реформ, виявив справжнє лідерство й позитивний розвиток. Президент Зеленський є відданим своїм передвиборчим обіцянкам щодо роботи на благо українців. Зокрема цими вихідними ми побачили обмін додатковими 200 ув’язненими між Україною та проросійськими силами”, — сказав високопосадовець Держдепу.

Він додав: “Цей візит — більш, ніж символічний. Це важливий час, початок нового року. Ми і надалі підтримуємо заможну і вільну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів й підкреслюємо важливість спротиву російській агресії”.

Водночас у Держепі відмовились коментувати низку запитань — зокрема тих, що стосувались призначення посла США в Україні, а також візиту Володимира Зеленського у Білий Дім. Не відповіли на запитання, чому тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишає посаду всього за два дні до візиту в Київ Держсекретаря Майка Помпео.

Глава Держдепу США відвідає Київ 3 січня в рамках свого турне східноєвропейськими й центральноазійськими країнами. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським, а також побачиться з головою МЗС Вадимом Пристайком, міністром оборони Андрієм Загороднюком, з представниками громадянського суспільства та бізнес-спільноти.

Під час візиту до Києва держсекретаря супроводжуватимемо Філіп Рікер, в.о. помічника Державного секретаря, керівника Бюро європейських та євразійських справ.

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