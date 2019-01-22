Американці підтримують імміграцію до США високоваліфікованих спеціалістів - опитування

Більшість американців – 78% – підтримує імміграцію високоосвічених людей до США. Такими є результати опитування дослідницького центру Pew. Вісім із десяти американців вважає потрібним заохочувати професіоналів із інших країн жити і працювати в їхній країні.

Такі настрої приблизно співпадають з іншими розвинутими країнами (дослідження проводилося серед 12 держав) – Швецією, Сполученим Королівством, Канадою, Німеччиною та Австралією.

Ми хочемо заохочувати талановитих та висококваліфікованих осіб будувати кар'єру у США

У всіх опитаних країнах молодше покоління дорослих, більш освічені дорослі та дорослі з вищим доходом здебільшого більш схильні підтримувати заохочення імміграції кваліфікованих людей до їхніх країн.

Серед інших важливих висновків із дослідження – те, що близько третини американських іммігрантів є високоосвіченими, що ставить країну десь посередині схожих розвинутих економік із високим рівнем імміграції. Проте, на відміну від інших країн, іммігранти в США в середньому мають нижчий рівень освіти, ніж народжені у країні.

Нагадаємо, на початку січня Трамп пообіцяв сприяти міграції до США кваліфікованих спеціалістів, заявивши у Twitter, що запровадить зміни, завдяки яким власники робочих віз H1-B, за якими у США працюють представники високозатребуваних спеціальностей, зможуть отримати громадянство США.

«Ми хочемо заохочувати талановитих та висококваліфікованих осіб будувати кар'єру у США», – написав тоді президент США.

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