Більшість американців позитивно ставляться до України, вважають Росію ворогом і довіряють Зеленському - опитування Pew

Більшість дорослих американців позитивно ставляться до України, НАТО та мають впевненість у зовнішній політиці президента України Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування американського соціологічного центру Pew, що проводилось у березні цього року. При цьому, переважна більшість американців негативно ставляться до Росії, а більша частина людей вважають РФ ворогом для США.

Близько дві третини опитаних респондентів (64%) висловили позитивне ставлення до України, 34% - негативне. Найбільше прихильників України – серед людей старшого віку – у віці 65 років та вище. Крім того, як свідчить опитування, прихильники Демократичної партії більш прихильні до України, ніж ті, хто симпатизує Республіканській партії.

А от у ставленні до Росії прихильники обох партій демонструють приблизно однакову негативну реакцію. 91% опитаних неприхильні до цієї країни, а 62% сказали, що їхнє ставлення до РФ «дуже неприхильне». Лише 7% респондентів прихильні до Росії.

Оцінюючи президентів різних країн, американці підтримують Зеленського більше ніж Путіна. 71% опитаних демократів та 44% прихильників республіканців мають впевненість, що президент України веде правильну політику на світовій арені. Більшість тих, хто вважає себе консервативними реcпубліканцями, заявили, що не має жодної впевненості у Зеленському.

Демократи та республіканці однаково негативно ставляться до Путіна (92% та 89% негативного ставлення серед опитаних).

Президент Франції Еммануель Макрон є більш впізнаваним у США, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц. Близько 37% респондентів висловили впевненість в цих двох політиках, які є лідерами країн-партнерів США по НАТО.

35% американців ніколи не чули про людину з прізвищем Шольц, 24% опитаних не знали, хто такий Макрон.

Більшість опитаних американців (62%) мають прихильне ставлення до НАТО, більшість з них – демократи. Тоді як 35% негативно ставляться до Альянсу.

Дослідники також звертають увагу, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні у США незначно, але збільшилась кількість прихильників ідеї, що США мають бути більш активними на міжнародній арені (49%), до вторгнення їх було на 6% менше.

55% опитаних вважають, що США мають зосереджувати увагу на розв'язанні проблем всередині країни.

Дослідницький Центр Pew проводив опитування з 20 по 26 березня 2023 року, вони опитали 3576 дорослих осіб, статистична похибка складає плюс мінус 2%.