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Віцепрем’єрка Стефанішина сподівається, що нова адміністрація США “принесе більше залучення України” до безпекової співпраці

Віцепрем’єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що роль нової адміністрації США матиме позитивний вплив на безпекову співпрацю з Україною, в тому числі з НАТО. Про це вона сказала протягом відеоконференції, яку організував Фонд Германа Маршалла у Вашингтоні.

“Україна бачить, що в плані безпеки ми можемо бути сильними партнерами в усьому чорноморському регіоні. На мій погляд, це те, чого зараз бракує в ширшій повістці дня та в плані подоланні викликів, які стоять перед НАТО”.

Ольга Стефанішина також висловила сподівання, що нова адміністрація США буде повністю сформована до січня 2021 року, і що це позитивно позначиться на співпраці з Україною.

Я думаю, що глобальна роль, яку США незабаром займуть на міжнародній арені, принесе більше залучення України.
Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

“Я думаю, що глобальна роль, яку США незабаром займуть на міжнародній арені, принесе більше залучення України і більше натхнення, щоб розглянути Україну як лідера, що докладається до безпеки й трансформацій в регіоні”, - сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала: сподівається, що союзники побачать шляхи матеріалізації політики “відкритих дверей” для України в НАТО.

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