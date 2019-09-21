Стенограму розмови Трампа з Зеленським вимагають оприлюднити конгресмени

Конгресмени США звернулись до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулась 25 липня і, за закидами ЗМІ, під час розмови президент Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії США та колишнього віце-президента США Джо Байдена.

З вимогою надати доступ до повної стенограми розмови двох президентів виступив Комітет з розвідки Палати представників. З подібною вимогою до Білого дому звернулась і співголова групи підтримки України в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур.

"Сьогодні преса вказує, що скарга подана представником розвідки, в рамках захисту для викривачів порушень, стосовно можливого порушення президентом Трампом засад національної безпеки, може стосуватись України", - йдеться в заяві Каптур.

Після історичних виборів в Україні та продовження демократичної боротьби, народ України заслуговує на нашу повну підтримку

Каптур приєдналась до вимог розкрити деталі скарги а також оприлюднити стенограму розмови президентів і закликала "спікера та лідера меншості вжити всіх дій передбачених наглядовими повноваженнями Конгресу, щоб отримати відповідні документи і необхідні свідчення та встановити факти і обставини".

"Після історичних виборів в Україні та продовження демократичної боротьби, народ України заслуговує на нашу повну підтримку. Ми мусимо знати наскільки президент та його юрист Руді Джуліані використовують вагу міжнародної політики США, включаючи затримки важливої допомоги, щоб просувати власні вузькі інтереси", - наголосила Каптур.

Учасниця президентських перегонів конгресвумен Елізабет Воррен закликала до початку імпічменту президента.

"Після звіту Мюллера, Конгрес був зобов'язаний почати імпічмент. Через свою бездіяльність Конгрес став співучасником нещодавніх спроб Трампа отримати іноземну підтримку, щоб допомогти йому на виборах США. Виконайте свій конституційний обов'язок і оголосіть імпічмент президенту", - закликала Воррен у Twitter.

Скандал між Білим домом та Конгресом розгорівся після того, як у ЗМІ з'явились повідомлення про те, що представник розвідки США, в рамках програми захисту для викривачів порушень, надав записку генеральному інспектору де йшлося, що президент Трамп “пообіцяв” щось лідеру іноземної держави, керуючись власними політичними інтересами. ЗМІ пов'язали це з можливою розмовою Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп відкинув звинувачення і назвав цю інформацію "сміховинною історією".

"Це небезсторонній інформатор, - наголсоив президент США. - У нього навіть не мало бути цієї інформації. В мене було багато розмов із закордонними лідерами. Вони завжди доречні. На найвищому рівні завжди доречні. Я борюся за цю країну. Це ще одне політичне замовлення. І хтось має подивитися на заяви Байдена, де він говорить про мільярди доларів, які він не дає певній країні, поки певного прокурора не усунуть від справи. Ось що треба розслідувати. Але ви не будете тому, що він демократ. Я не хочу говорити про жодні розмови, крім того, щоб сказати: "чудова розмова, абсолютно доречна, кращої і бути не могло".

Три комітети Палати представників США, за повідомленнями ЗМІ, наразі розслідують, чи Трамп та його особистий юрист Руді Джуліані зловживали апаратом зовнішньої політики США з політичною метою.

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