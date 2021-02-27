У Києві відбувся мітинг на захист Сергія Стерненка

Тисячі людей прийшли під офіс президента у Києві, щоб висловити свій протест проти вироку Сергієві Стерненку.

На відміну від першої акції, що відбулася в день винесення вироку 23 лютого, поліція не перекривала автозаками входу на Банкову і не перешкоджала мітингарям підійти під самі вікна президентського офісу.

Протестувальники тримали плакати "Ні політичним репресіям" та скандували гасла проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Своє рішення вийти під офіс президента Зеленського промовці пояснювали тим, що саме глава держави відповідальний за, як вони вважають, відсутність правосуддя в Україні.

Раніше прессекретарка президента України Юлія Мендель у коментарі "Українській Правді" заявила, що Володимир Зеленський не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.​ Про пропозицію держпосади від Володимира Зеленського Стерненку, яка буцімто мала місце у червні 2019-го року, заявив адвокат Стерненка.

"Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримува", - сказала Мендель.

Учасники акції у суботу зачитали свої вимоги, перша з яких - негайне звільнення Стерненка. Як було заявлено, президент Зеленський має тиждень на звільнення активіста; в іншому разі мітингарі пообіцяли, що 9 березня прийдуть знову і оголосять акцію безстроковою.

Після мітингу на Банковій колона протестувальників рушила до офісу генерального прокурора. Офіс генпрокурора закидали фаєрами під вигуки "Венедіктова чума", "Аваков чорт".

А тим часом Міністерство внутрішніх справ України через Facebook подякувало громадянам за дотримання законодавства під час суботньої мирної акції у центрі столиці. МВС згадало також про Конституцію, яка гарантує українцям право на мирні акції та зібрання.

Під час попереднього мітингу на захист Стерненка відбулися сутички з поліцією; як стверджують мітингувальники, заворушення спровокувало те, що поліція не пропускала людей на Банкову та під вікна ОП.

23 лютого одеський активіст-майданівець Сергій Стерненко був засуджений Приморським районним судом Одеси на понад 7 років позбавлення волі у справі про викрадення і катування проросійського депутата з Одещини. Факт викрадення буцімто мав місце в 2015 році. Оскільки термін давності за цією статтею сплив, Стерненка засудили за розбій - заволодіння майном викраденого у вигляді 300 гривень. Із зали суду його взяли під варту і відправили до одеського СІЗО.

Сам активіст та його адвокати звинувачення відкидають, називаючи вирок "політичною розправою".

Як повідомляє "Interfax-Україна", напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що у разі, якщо комусь не подобається рішення суду щодо Стерненка, то в Україні є правові механізми, щоб його оскаржити.

"Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду", - сказав Разумков, перебуваючи у Вінниці. Він додав, що окрім правових механізмів на території України, є такоє Європейський суд з прав людини.

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