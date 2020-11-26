Що буде зі стіною на кордоні між США та Мексикою за президентства Байдена - аналіз експертів

Новообраний президент США Джо Байден обіцяє зупинити будівництво стіни вздовж американсько-мексиканського кордону. При цьому він переконує: уже зведені ділянки конструкції зносити не будуть.

“За моєї адміністрації не збудують ні метра нової огорожі”, - заявляв під час передвиборчої кампанії Джо Байден.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою було серед головних обіцянок чинного президента Дональда Трампа.

За даними Митної та прикордонної служби США, до кінця 2020 року США планують добудувати 724 кілометри прикордонної стіни.

За словами Джессіки Болтер з Інституту міграційної політики, більшість урядових контрактів вже затверджені і уряд профінансував будівництво огорожі протяжністю 1188 кілометрів.

“Президент Трамп ще лишається президентом, і буде на цій посаді до 20-го січня. То ж до того часу ми можемо очікувати, що будівництво стіни продовжуватиметься”, - аналізує експертка Джессіка Болтер.

При цьому, каже Болтер, коли Байден стане президентом, він зможе вплинути на проекти, які ще не завершені.

“Його адміністрація (Байдена - ред.) можливо розглядатиме призупинення контрактів, які зараз виконуються. Можливо навіть у тих місцях, де вже триває будівництво. Уряд має насправді багато впливу на це. Загалом це дуже легко робиться, інколи, просто оплативши штраф за вихід із контракту”, - зазначила Джессіка Болтер з Інституту міграційної політики.

Наразі рішення президента Трампа використати більшу частину бюджетних грошей на будівництво прикордонної стіни оскаржується в судах і очікує рішення Верховного суду. Між тим, чимала сума вже витрачена на зведення огорожі.

“Гадаю, це буде однією з тих проблем, рішення якої мають знайти під час зміни влади. Рішення Верховного суду насправді не матиме багато значення”, - сказав в коментарі Голосу Америки Тоні Паян, директор Центру США і Мексики в Університеті Райс.

Демократи, замість будівництва стіни, пропонують захищати кордон за допомогою новітніх технологій, які виявлятимуть незадокументованих іммігрантів, які перетинають кордон протяжністю 3 тисячі кілометрів на півдні США.

“Я зроблю так, щоб наш кордон був захищений. Але це буде відбуватися з використанням технологій”, - заявляв під час виборчої кампанії кандидат від демократів Джо Байден.

Керівник патрульної служби у місті Ларедо, що в Техасі, каже, що стіна допоможе їм боротися зі злочинними угрупованнями, які незаконно перевозять із південних країн до США людей, товари, тощо.

“Заберіть позови. Ми не будемо забирати в людей землю”, - обіцяє Байден.

"Коли ми спорудимо стіну, це забере прибутки у злочинних організацій, це гроші, які не повертаються в Мексику для постачання зброї, боєприпасів, які використовують проти наших сусідів за кордоном”, - зазначив Метью Гудак, Керівник патрульної служби у секторі Ларедо.

У Ларедо прикордонники наглядають за територією у 270 кілометрів вздовж кордону США та Мексики. Тут планують добудувати ще 113 кілометрів захисної стіни.

Опоненти будівництва стіни заявляють, що конструкція шкодить екосистемам на кордоні між США та мексикою. Зокрема, погіршує наслідки повеней та блокує шляхи для тварин. Захисники навколишнього середовища закликають Байдена зробити більше для цієї місцевості, ніж просто зупинити зведення стіни.

“В деяких місцях можна буде зовсім знести стіну. Надто велика шкода для екології”, - каже Тоні Паян, директор Центру США і Мексики в Університеті Райс.

Крім захисту навколишнього середовища, Байдену доведеться також балансувати гуманітарний фактор та безпеку на кордоні США і Мексики.

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