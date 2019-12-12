Наглядова організація Пентагону перевірить контракт на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Внутрішня наглядова організація Пентагону проводить розслідування у зв'язку з контрактом на будівництво стіни на кордоні з Мексикою на суму 400 мільйонів доларів, який дістався компанії, яка багаторазово з'являлася в ефірі Fox News намагаючись отримати цей контракт.

Генеральний інспектор Пентагону у четвер направив листа голові Комітету з питань національної безпеки Палати представників Бенні Томпсону, повідомивши йому, що планується провести перевірку контракту, який отримала компанія Fisher Sand and Gravel з Північної Дакоти. Томпсон попросив провести перевірку минулого тижня, почасти через підозри, що пропозиції не відповідали виробничим вимогам, а прототипи надходили пізно і не вписувалися в бюджет.

Глава сімейного бізнесу Томмі Фішер в четвер заявив, що перевірка «нічого не виявить».

«Нам сказали, що у нас найнижча ціна при кращій якості, - сказав він. - Ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з Інженерним корпусом Армії».

Спроби Трампа профінансувати будівництво стіни, задіявши кошти Пентагону, зустріли опір. Цього тижня федеральний суд заборонив адміністрації витрачати частину грошей Пентагону, в тому числі і кошти, виділені на контракт з Fisher.

2 грудня компанія отримала контракт на будівництва 31 милі стіни в Арізоні. Фішер неодноразово з'являвся в ефірі улюбленого каналу Трампа Fox News, розповідаючи про те, як він хоче отримати цей контракт. При цьому у його компанії мало досвіду з такого роду проектами, а її попередню пропозицію було відхилено.

Фішер заявив, що його компанія побудує стіну за ціною 13 мільйонів за милю, а їх найближчий конкурент - по 20 мільйонів за милю.

У листі Інженерного корпусу говориться, що пропозиція Фішера технічно прийнятна, і найбільш вигідна.

За словами двох джерел в адміністрації, Трамп активно переконував Міністерство внутрішньої безпеки і Інженерний корпус співпрацювати з компанією Фішера, наполягаючи, що вона зможе побудувати стіну швидше і дешевше, ніж конкуренти.

Це другий за масштабом контракт в історії компанії. Раніше Фішер займався будівництвом автодоріг, продавав важку техніку і виконував екскаваторні роботи.

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