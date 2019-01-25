"Прогнувся?" Трамп погодився відновити роботу уряду США, але закриє його знову, якщо не отримає гроші на стіну

Якщо Конгрес не запропонує нам справедливу угоду, то буде або повторне закриття уряду 15-го лютого, або я скористаюсь повноваженнями, наданими мені за законом та Конституцією США, щоб вирішити цю екстрену ситуацію

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що підтримає законопроект про тимчасове відновлення роботи уряду на три тижні. Тимчасовий законопроект не включає фінансування побудови стіни вздовж кордону США та Мексики, чого раніше вимагав Трамп. Проте Трамп заявив, що протягом цього часу мають відбутись переговори, які зрештою приведуть до фінансування побудови прикордонного муру.

Раніше представники Демократичної партії США називали тимчасове відновлення роботи уряду передумовою їхньої участі у переговорах про власне бюджет, який би включав кошти на посилення безпеки кордонів США. При цьому демократи навідріз відмовляються фінасувати побудову муру, яку називають нераціональною і зводять її до прагнення Трампа виконати передвиборчу обіцянку.

Президент США заявив, що федеральні працівники США, які протягом понад місяця не отримували заробітну платню, отримають свої гроші негайно, або щойно це стане можливим.

Трамп наголосив, що залишає за собою право вдатись до інших кроків, якщо після 3 тижнів фінансування стіни не буде погоджено. Раніше президент заявляв, що має право піти на використання надзвичайних повноважень для укріплення кордону.

"У нас немає вибору, окрім побудови потужної стіни або сталевого бар'єру. Якщо Конгрес не запропонує нам справедливу угоду, то буде або повторне закриття уряду 15-го лютого, або я скористаюсь повноваженнями, наданими мені за законом та Конституцією США, щоб вирішити цю екстрену ситуацію. Ми отримаємо надійну безпеку", - заявив Трамп.

Але він прогнувся не повністю. Він дає їм 3 тижні, щоб виділити кошти на бар'єр

Попри те, що, за словами Трампа, він не відомвляється від вимог включити фінансування побудови стіни до державного бюджету, значна кількість оглядачів побачили у його рішення поразку президента. Коментатори відзначають, що спікер Палати представників, конгревумен-демократ Ненсі Пелосі, вийшла переможцем з протистояння з президентом США.

Водночас для багатьох очевидно, що ситуація не вичерпана.

"Звісно ж це прогин. Пелосі вимагала відновлення роботи уряду без надання зі свого боку гарантій щодо коштів на побудову стіни - Трамп пішов на це. Але він прогнувся не повністю. Він дає їм 3 тижні, щоб виділити кошти на бар'єр. За його словами, він отримав принципову згоду на це. Ситуціяю не вичерпано", - твітує журналіст консервативного видання Breitbart Джоель Полак.

Неоднозначна реакція на рішення президента у Демократичній партії США.

Наприклад, "прогином" назвав заяву Трампа його критик конгресмен-демократ Тед Лью.

"Сьогоднішній прогин Трампа підтверджує 3 принципи: Нинішній склад Палати представників Конгресу США, на відміну попереднього, у якого більшість становили демократи, буде діяти самостійно, як належить незалежній гілці влади; Партія, яка викликає закриття уряду, ніколи не виграє від цього; думка громадськості - це головне", - твітує Лью.

Я готовий брати участь у переговорах та боротися за рішення, які віддзеркалюють наші американські цінності

При цьому інші сигнали вказують, що демократи ймовірно готові сісти за стіл переговорів із президентом після того, як він виконав вимогу про відовлення роботи уряду.

"Протягом тижнів мої колеги у Демократичній партії та я чітко заявили, що якщо Трамп хоче переговорів про безпеку кордону та імміграційну реформу, він має відновити роботу уряду... Сподіваюсь, що республіканці та демократи зможуть без упереджень разом попрацювати у наступні тижні, перш ніж президент Трамп незаконно оголосить надзвичайну ситуацію на південному кордоні. Я готовий брати участь у переговорах та боротися за рішення, які віддзеркалюють наші американські цінності", - заявив сенатор-демократ Боб Менендес.

У Республіканській партії заяву Трампа сприйняли спокійно. Схоже, що там бачать її як частину подальшої боротьби за кошти на укріплення кордону США.

На момент написання цього матеріалу впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив сподівання, що президент США скористається своїми надзвичайними повноваженнями для забезпечення зведення прикордонного муру, якщо за три тижні не буде досягнуто угоди з демократами щодо фінансування стіни через державний бюджет.

Дивіться також: Український освітньо-культурний центр у Філадельфії