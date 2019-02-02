Стюардеса прогулялася крилом літака

Співробітниця авіакомпанії United Airlines Сабрина Свенсон відсвяткувала свій 50-й день народження, прогулявшись по крилу літака. Про свій досвід вона написала в блозі компанії, повідомляє видання USA Today.

Свенсон живе у Франкфурті, Німеччина, і це не перший такий її досвід. Вісім років тому в Лондоні стюардеса піднялась в повітря стоячи на біплані. Нещодавно вона дізналася про подібну можливість у штаті Вашингтон – коли можна вийти назовні, вже перебуваючи в повітрі. Після навчання, Свенсон із пілотом вирушили в політ, пише видання.

«Я залишила своє місце і схопила дві ручки наді мною, борючись із вітром весь час. Я обережно просунулася між кабелями до поручня нагорі літака. Сперлася на нього і пристібнулася», – написала Свенсон.

Пілот після того, за словами стюардеси, почав робити фігури вищого пілотажу. Протягом усього польоту жінка була застрахована: довгий трос тримав її прив’язаною до корпусу літака, пише USA Today.

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