США розвеселило призначення Стівена Сігала до МЗС Росії

Схоже, що МЗС Росії тепер під орудою гумористів

Призначення на офіційну посаду у МЗС Росії американського актора Стівена Сігала, відомого ролями у фільмах-бойовиках, розвеселило численних оглядачів у США.

У суботу стало відомо, що Сігала призначено спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних відносин. Основним завданням Сігала стане сприяння подальшому розвитку відносин Росії із США у гуманітарній сфері.

Новина не пройшла повз американських журналістів та оглядачів.

"Це має сенс, якщо зважити наскільки серйозно Росія ставиться до гуманітарних проблем", - жартує журналістка Сі-Ен-Ен Сем Виноград.

"Куди не глянь у Росії - кругом Стівен Сігал", - пише Нейтан Ходж, редактор бюро Сі-Ен-Ен у Москві.

Державний департамент США не став коментувати призначення Сігала. Про це розповіла журналіст видання Buzzfeed Емілі Тамкін.

Яке ж все дурне. Припиніть

Призначення не залишили без уваги і у словацькому виданні "Правда"...

"Схоже, що МЗС Росії тепер під орудою гумористів", - твітує журналіст Анджей Матісак.

У Німеччині теж не лишились байдужі.

"Яке ж все дурне. Припиніть", - пише Марсель Дірсус, політолог в Університеті міста Кіль.

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