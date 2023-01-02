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Столтенберг: країни НАТО мають збільшити виробництво зброї у 2023 році
НАТО має збільшити своє виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в техніці зростає, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ в інтерв’ю, яке транслювалося 1 січня, повідомляє агенція DPA.
"Наприклад, для артилерії нам потрібна величезна кількість боєприпасів, нам потрібні запчастини", – сказав Столтенберг в інтерв'ю Бі-Бі-Сі. – "Нам потрібно нарощувати виробництво, і саме це роблять союзники".
За його словами, технічне обслуговування систем озброєнь, які вже поставлені в Україну, таке ж важливе, як і постачання додаткової зброї.
Столтенберґ додав, що НАТО також має бути готове підтримати Україну у довгостроковій перспективі.
У листопаді 2022 року CNN із посиланням на кілька джерел повідомляло, що США – один із головних союзників України – відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Києву як військову допомогу.
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- Голос Америки
У Німеччині попереджають про активізацію російських спецслужб
Берлін очікує збільшення кількості російських кібератак і кампаній із дезінформації. Про це агентству DPA заявив голова Федерального відомства з захисту конституції ФРН Томас Хальденванг, повідомляє "Радіо Свобода". Він також наголосив, що цікавість російських спецслужб до Німеччини зростає з продовженням війни в Україні.
Посадовець прокоментував нещодавнє повідомлення про арешт співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Затриманого підозрюють у передачі Москві секретної інформації. Коментуючи цю справу, Хальденванг припустив, що Росія намагається компенсувати висилку 40 співробітників російського дипвідомства через війну з Україною. На його думку, Москва намагається вирішити цю втрату за допомогою так званих роз'їздних агентів, або використовуючи інше прикриття.
"Ми докладаємо великих зусиль, щоб не допустити приїзду до Німеччини нових осіб, які можуть бути причетними до російських служб", - наголосив Хальденванг, та зазначив, що ФРН зробила жорсткішими умови видачі віз росіянам.
Він зазначив, що Берлін очікує на збільшення кількості російських кібератак і кампаній дезінформації, але служба зовнішньої розвідки ФРН добре підготовлена для вирішення таких завдань.
Крім того, Хальденванг вважає Китай та Іран державами, чиї спецслужби також ведуть активну діяльність у Німеччині.
Як повідомляв "Голос Америки", у 2022 році з Європи було вислано 600 російських чиновників, 400 з яких британська розвідка вважає шпигунами.
Росія нищить екологію України, збитки перевищили 35,3 мільярда доларів - міністр оборони Резніков
«Збитки українській екології, яких завдає Росія, оцінюються в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою - мільйони гектарів природних заповідників”, - повідомив у своєму Твіттері міністр оборони України Олексій Резніков.
Він також нагадав, що стаття 55 Протоколу І забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій. “Але Росію це не хвилює”, - зазначив Резніков.
Водночас забруднення родючих українських ґрунтів та екології є проблемою глобального масштабу, оскільки має наслідки для екології всієї планети.
За повідомленням прес-служби Державної екологічної інспекції України, через війну вже сотні гектарів земельного фонду держави засміченні відходами і забруднені шкідливими речовинами, що вивільняються у результаті детонування. Пошкоджується і ґрунт сільськогосподарських угідь. Так, наразі внаслідок збройної агресії вже зафіксовано забруднення 291 мільйонів 827 тисяч квадратних метрів та засмічення понад 8 мільярдів метрів квадратних українських земель, сума шкоди становить 448,9 млрд гривень.За останніми підрахунками Міндовкілля України, війна призвела до викидів 33 мільйонів тонн парникових газів, внаслідок безпосередньо бойових дій, міграції внутрішньо переміщених осіб, від пожеж.
Стаття, на яку посилається міністр, гарантує захист природного середовища. Йдеться про Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I).
“При веденні воєнних дій має бути виявлена турбота про захист природного середовища від широкої, довгочасної і серйозної шкоди. Такий захист включає заборону використання методів або засобів ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть такої шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть шкоди здоров'ю або виживанню населення. Заподіяння шкоди природному середовищу як репресалій заборонено”, - сказано у документі.
Влітку цього року комісар ЄС з навколишнього середовища заявив, що у планах української реконструкції Захід має враховувати відновлення зруйнованих війною екосистем України. За його словами, екологічні втрати у війні "зростають щодня", а на відновлення екології можуть знадобитися "покоління".
“Нагода для дій” - до 75-річчя Декларації з прав людини генсек ООН заявив про безпрецедентні виклики
Впродовж 2023 року світ відзначатиме 75-ту річницю Загальної декларації прав людини, затвердженої Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року. Цей рік Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав “нагодою для дій”.
У Твітері Антоніу Гутерріш написав: “Світ стикається з безпрецедентними та взаємопов’язаними викликами у сфері прав людини. Ми продовжуватимемо працювати щодня, всюди, щоб відстоювати та просувати права людини для всіх”.
“Усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах. Всеохоплююче антидискримінаційне законодавство має бути пріоритетом”, - нагадує офіс генсека ООН у своєму твіті.
“Довіра до інституцій зменшується, особливо серед молоді. 75-та річниця знаменної Загальної декларації прав людини має стати нагодою для дій”, - сказав у своєму зверненні Антоніу Гутерріш.
Як повідомляв Голос Америки, через брутальне порушення російськими військовими прав людини, масові насильницькі депортації і навмисні вбивства мирного населення Україна вимагає визнання дій Росії геноцидом проти українського народу.
- Голос Америки
У Ватикані оприлюднили останні слова Папи Бенедикта перед смертю
«Господи, я люблю тебе!», - такими були останні слова, які Папа Римський Бенедикт XVI вимовив перед смертю, про це повідомило онлайн-видання The Vatican News.
Особистий секретар Папи, архієпископ Георг Генсвайн розповів, що єдиною людиною, хто був поруч із Папою Бенедиктом на момент смерті, була медсестра. «Мене не було в цей момент, але медсестра повідомила мені про це незабаром», - сказав Генсвайн. - «Це були його останні зрозумілі слова, тому що потім він уже не міг висловлюватися».
До середи тіло Бенедикта перебуватиме в базиліці Святого Петра, де відбувається церемонія прощання, а в четвер пройдуть його похорони. Серед перших, хто в понеділок прийшов віддати шану Папі Бенедикту, були президент і прем’єр-міністр Італії.
Бенедикт, ім’я якого при народженні - Йозеф Ратцінгер, був першим Папою за останні 600 років, який залишив свій пост. Папа у відставці майже 10 років прожив у монастирі. Він помер у суботу, 31 січня. На момент смерті йому було 95 років.
У неділю Ватикан опублікував перші світлини понтифіка після його смерті.
На офіційних фотографіях він лежить на катафалку в каплиці монастиря на території Ватикану, де провів останнє десятиліття свого життя. Як і попередні папи, він одягнений у червоні ризи з золотою митрою на голові, в його руках вервиця для молитви, а позаду - розп’яття, ялинка, свічки та вертеп. Проте Бенедикт не одягнений у паллій, одяг, призначений для правлячих пап.
У листопаді минулого року, за місяць до смерті, Почесного Папу Бенедикта відвідував в його резиденції очільник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Після початку повномасштабного російського вторгнення 2022-го року Бенедикт XVI надіслав листа Архієпископу Римсько-католицької церкви в Україні Мокшицькому, де розповів, що молиться за Україну.
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