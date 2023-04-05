Столтенберг: НАТО планує стратегічну багаторічну програму допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що члени НАТО повині не лише допомогти Україні захиститися від нинішньої агресії Росії, але і розбудувати її можливості, щоб вона могла «стримувати та захищатися від майбутньої агресії».

«Члени НАТО зобов’язуються дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона перемогла як суверенна, незалежна держава в Європі. І досягла справедливого і міцного миру», – сказав Столтенберг на брифінгу для ЗМІ після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Столтенберг заявив, що після закінчення війни українські сили повинні мати найвищий можливий рівень оперативної сумісності з альянсом.

Він додав, що країни НАТО домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. І це, за словами генерального секретаря НАТО, є яскравою демонстрацією того, що «наша підтримка триватиме протягом тривалого часу».

За словами Столтенберга, це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, бо «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї».

Як повідомляв Голос Америки, за результатами саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що основний фокус допомоги Україні з боку союзників НАТО зараз - сприяти контрнаступу Києва для повернення території, захоплених Росією.

Але у майбутньому Альянс продовжуватиме роботу для наближення України до стандартів НАТО.

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