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Столтенберг: НАТО планує стратегічну багаторічну програму допомоги Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що члени НАТО повині не лише допомогти Україні захиститися від нинішньої агресії Росії, але і розбудувати її можливості, щоб вона могла «стримувати та захищатися від майбутньої агресії».
«Члени НАТО зобов’язуються дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона перемогла як суверенна, незалежна держава в Європі. І досягла справедливого і міцного миру», – сказав Столтенберг на брифінгу для ЗМІ після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.
Столтенберг заявив, що після закінчення війни українські сили повинні мати найвищий можливий рівень оперативної сумісності з альянсом.
Він додав, що країни НАТО домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. І це, за словами генерального секретаря НАТО, є яскравою демонстрацією того, що «наша підтримка триватиме протягом тривалого часу».
За словами Столтенберга, це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, бо «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї».
Як повідомляв Голос Америки, за результатами саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що основний фокус допомоги Україні з боку союзників НАТО зараз - сприяти контрнаступу Києва для повернення території, захоплених Росією.
Але у майбутньому Альянс продовжуватиме роботу для наближення України до стандартів НАТО.
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Білий дім: ми ділимося розвідданими з Україною з початку війни
США надають Україні розвіддані для захисту з початку повномасштабної агресії Росії, оголосив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Під час брифінгу у Білому домі у середу, відповідаючи на запитання журналіста про «заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що західні спецслужби сприяли здатності України здійснювати диверсії», він відкинув ці звинувачення і наголосив, що США надають розвіддані Україні для того, щоб покращити її здатність захищатись проти російської агресії.
"З перших днів цієї війни, ми надавали розвіддані та інформацію на підтримку Збройних сил України, щоб дозволити їм краще захищатись, проводити операції і забирати назад територію, яку росіяни незаконно забрали від них, після вторгнення - справді з 2014 року", - заявив посадовець.
У середу на засіданні Ради безпеки Російської Федерації президент Росії Володимир Путін заявив, що українські сили «скоюють злочини не лише на території нових суб'єктів фередації, але і інших регіонів (Росії, – ред.).
«Є всі підстави стверджувати, що у підготовці таких диверсій та терактів задіяний потенціал третіх країн, західних спецслужб», – цитує Путіна державне агентство ТАСС.
Коментуючи цю заяву, Кірбі відмовився надавати подробиці, але вказав, що обмін розвідувальною інформацією з Україною відбувається, «щоб допомогти Україні захистити її територію».
- Голос Америки
США запровадили санкції проти російської хакерської групи Genesis Market
Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти російської хакерської групи Genesis Market. Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства.
«Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти Genesis Market, хакерської групи, яка також є одним із найбільших у світі незаконним ринком облікових даних викрадених пристроїв і конфіденційної інформації. Вважається, що Genesis Market працює з Росії та продає вкрадені облікові дані провідних американських компаній і сприяє кіберзлочинам проти них», - йдеться у повідомленні Держдепу.
Блінкен додав, що Сполучені Штати й надалі докладатимуть зусиль, щоб захистити американський бізнес від зловмисників у кіберпросторі, перешкоджати діяльності цих суб’єктів і запроваджувати наслідки для кіберзлочинців, які користуються їхніми послугами. Блінкен також закликав всі компанії США «залишатися пильними та збільшувати зусилля щодо безпеки та стійкості перед лицем зростаючих загроз кіберзлочинців».
У повідомленні зазначається, що сьогоднішній крок зроблено у відповідності з виконавчим наказом 13694 за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції.
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