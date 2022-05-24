Війна в Україні показала, що не можна обмінювати безпеку на економічну вигоду - Столтенберг

Війна Росії в Україні засвідчила, наскільки "економічні відносини з авторитарними режимами можуть створювати вразливість", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Світового економічного форуму в Давосі.

За його словами, йдеться про надмірну залежність від імпорту енергоносіїв, а також про ризки, створені експортом передових технологій, зокрема, штучного інтелекту. "Йдеться про Росію. Але й про Китай. Ще один авторитарний режим, який не поділяє наших цінностей. І це підриває міжнародний порядок, оснований на правилах".

"Масштабні санкції [проти Росії - ГА] нагадують нам про один із важливих уроків цього конфлікту: ми не повинні обмінювати довгострокові безпекові потреби на короткострокові економічні інтереси", - наголосив очільник Альянсу.

Столтенберг сказав, що міжнародна торгівля допомагає економікам країн, але додав: "Ми повинні визнати, що наш економічний вибір має наслідки для нашої безпеки. Свобода важливіша за вільну торгівлю. Захист наших цінностей важливіший за прибуток".

Тим часом, як пише Current Time, міністри закордонних справ країн Євросоюзу поки що не можуть домовитися про ембарго на російську нафту. Якщо це не вдасться зробити, Росія може заробити на експорті нафти і газу понад 320 мільярдів доларів у 2022 році – незважаючи на війну в Україні та західні санкції - це майже на третину більше, ніж торік.

Свою війну в Україні Росія називає "спецоперацією" й стверджує, що накладені на Кремль санкції стали "джерелом проблеми", що веде до загрози світового голоду, пише Reuters.

Раніше Голос Америки повідомляв, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія шантажує світ харчами.

У статті використано матеріали Reuters, Current Time.

Дивіться також: Як і коли Україна зможе очистити свою землю від мін. Відео