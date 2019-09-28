У Конгресі США дослідили зв'язки Стрілецької асоціації з Росією

Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден та інші демократи сенатського комітету фінансових послуг в п'ятницю оприлюднили звіт про зв'язки Національної стрілецької асоціації США (NRA) з Росією. Вони відзначили, що асоціація підтримувала тісні зв'язки з російськими високопосадовцями і навіть допомагала їм в організації зустрічей у США.

У звіті демократи звинуватили цю впливову неурядову організацію США в порушенні правил податкового режиму передбаченого для неприбуткових організацій, включаючи обмеження на діяльність спрямовану на збагачення її членів, повідомляють ЗМІ.

Демократи вважають, що NRA неналежним чином використала кошти членських внесків до асоціації, коли організувала візит до Москви 2015 року за участі тогочасного заступника голови російського центробанку Олександра Торшина та Марії Бутіної, яка цього року визнала провину у прихованій роботі на іноземного посадовця і тепер відбуває покарання строком 18 місяців у США.

"NRA зловживала своїм статусом звільнення від оподаткування і насправді стала бізнес-компанією, яку її члени правління і керівництво використовують для ділових можливостей, включаючи в Москві", - заявив лідер меншості в Сенаті Чак Шумер. Він закликав податкову адміністрацію США переглянути статус організації.

Сенатор-республіканець Чарльз Гресслі у своєму звіті стосовно інциденту вказав, що сума у 6000 доларів, витрачена на організацію візиту США, є незначною і тому порушення не має вплинути на податковий статус асоціації. Він звинуватив демократів у політизації розслідування.

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