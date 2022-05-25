19 дітей і 2 дорослих загинули під час стрілянини в школі Техасу

Стаття є перекладом англомовного матеріалу Центрального відділу Голосу Америки.

У вівторок, 24 травня, озброєний чоловік убив щонайменше 19 дітей і двох дорослих під час нападу на початкову школу в південно-західному американському штаті Техас, що стало однією з найбільш смертоносних масових стрілянин у школі в історії країни.

Напад стався в місті Увалді, де влада заявила, що 18-річний озброєний чоловік спершу застрелив свою бабусю, а потім розбив автомобіль і увійшов до школи, де відкрив стрілянину, перш ніж його вбили правоохоронні органи.

Сержант Департаменту громадської безпеки Техасу Ерік Естрада повідомив CNN, що офіцери бачили, як стрілець, який був одягнений в бронежилет, покинув автомобіль, що розбився, з гвинтівкою, і що офіцери вступили у контакт із підозрюваним, але він все ще зміг зайти до школи.

Протягом хаотичних хвилин і годин після нападу масштаби втрат були неясними, деякі жертви стрілянини були доставлені до місцевих лікарень, а кількість убитих і поранених було важко підтвердити.

Мене вразило те, що подібні масові розстріли рідко трапляються де-небудь ще в світі. Чому? У них теж є проблеми з психічним здоров'ям. У них є побутові суперечки в інших країнах.

Лідія Мартінес Дельгадо написала у Facebook, що її племінниця Єва Мірелес, вчителька у школі, загинула.

"Я в гніві, що ці стрілянини тривають", - сказала Мартінес Дельгадо в заяві. "Ці діти невинні. Гвинтівки не повинні бути легко доступними для всіх. Це моє рідне місто, невелика громада, де проживає менше 20 тисяч людей. Я ніколи не думала, що це станеться з особливо близькими людьми".

Керівник шкільного округу Хел Харрелл повідомив журналістам, що учням надається психологічна допомога, а кілька днів навчального року, що залишилися, скасовано.

"Моє серце розбите сьогодні, - сказав Харрелл. - Ми невелика спільнота, і нам знадобляться ваші молитви, щоб подолати це".

Прес-секретар сказав, що Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "глибоко шокований і засмучений страшною масовою стріляниною в початковій школі в Увальді, штат Техас. Особливо жахливо, що більшість жертв - діти".

Президент США Джо Байден звернувся до нації пізно у вівторок, висловивши співчуття сім'ям загиблих, та запитав, чому масові стрілянини настільки поширені в країні. Він закликав законодавців підтримати те, що він назвав "законами про зброю".

"Я втомився від цього, - сказав він. - Ми повинні діяти".

Байден сказав, що дізнався про стрілянину, коли повертався з поїздки до Азії.

"Мене вразило те, що подібні масові розстріли рідко трапляються де-небудь ще в світі, – сказав Байден. - Чому? У них теж є проблеми з психічним здоров'ям. У них є побутові суперечки в інших країнах. У них є люди, які розгублені. Але такі масові розстріли ніколи не відбуваються з такою частотою, як вони відбуваються в Америці. Чому? Чому ми хочемо жити з цією бійнею? Чому ми продовжуємо допускати це?"

Своє співчуття у зв’язку із трагедію висловив президент України Володимир Зеленський.

«Глибоко засмучений новиною про вбивство невинних дітей у Техасі. Щирі співчуття родинам загиблих, жителям США та @POTUS (президент Сполучених Штатів Америки – ред.) з приводу цієї трагедії. Народ України поділяє біль рідних і близьких загиблих та всіх американців», - написав він у Твіттері.

Напад у вівторок став найбільш смертоносною стріляниною в школі в Техасі та найсмертоноснішою стріляниною в початковій школі з моменту нападу 2012 року на початкову школу Сенді-Гук у Ньютауні, штат Коннектикут, у результаті якої загинули 26 людей, 20 з них школярі.

Губернатор Техасу Грег Ебботт ідентифікував озброєного як Сальвадора Рамоса.

"Техасці по всьому штату сумують за жертвами цього безглуздого злочину та за громадою Увальді", - йдеться в заяві Ебботта.

Ебботт сказав, що він і його дружина Сесілія "скорбіємо через цю жахливу втрату, і ми закликаємо всіх техасців об'єднатися, щоб показати нашу непохитну підтримку всім, хто страждає".

Сенатор від штату Техас Тед Круз зробив подібну заяву. "Сьогодні темний день. Нам всім боляче і наші серця розбиті, - сказав він у повідомленні. - Ми бачили забагато таких випадків стрілянини. Жоден з батьків не мусить терпіти біль від поховання своєї дитини. Нам потрібно об'єднатися як одна нація, і підтримати Увальд, коли вони намагаються вилікуватися від цієї нищівної втрати".

І Еббот, і Круз входили до групи республіканських діячів, які мали з’явитися в п’ятницю в Х’юстоні на щорічному з’їзді Національної стрілецької асоціації, групи, яка виступає проти заходів контролю над зброєю.

Школа налічує близько 600 учнів у другому, третьому та четвертому класах і розташована в переважно житловому районі зі скромними будинками. У місті, яке знаходиться приблизно 120 кілометрів від кордону з Мексикою, проживає близько 16 тисяч людей.

Техас був ареною кількох масових розстрілів за останні п’ять років. У 2017-му році озброєний чоловік у церкві Техасу вбив більше двох десятків людей під час недільної служби в маленькому містечку Сазерленд-Спрінгс. Наступного року сталася стрілянина у школі в місті Санта-Фе, а у 2019 - озброєний чоловік у мережевій крамниці Walmart в Ель-Пасо вбив 23 людини в результаті расистського нападу.

У статті використано інформацію з Associated Press і Reuters.