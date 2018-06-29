Підозрюваний у стрілянині в Аннаполісі "хотів помститись" журналістам - адвокат

Слідчі стверджують, що підозрюваний у стрілянині в редакції місцевої газети міста Аннаполіс Джеррод Рамос мав давню суперечку з виданням. Рамос подав до суду після того, як газета вірно повідомила, що він визнав провину у переслідуваннях жінки, з якою він ходив до школи. Його позов про наклеп було відкинуто, повідомляє CBS News.

За офіційною інформацією, 38-річна особа, озброєна рушницею навмисне зчинила стрілянину в редакції газети, в результаті якої загинуло п’ять осіб.

Бреннан Маккарті, адвокат жінки, яку переслідував Рамос, сказав CBS, що та роками потерпала від його переслідувань.

«Це була найбільш зла особа, яку я бачив, - сказав Маккарті. – Жінка втратила роботу через цю особу ... він був зловмисним. Він спрямував листа її роботодавцю, де йшлося, що вона має біполярний розлад і займається пиятикою, що – сміховинно».

Після п’яти років переслідувань жінки, газета Capital Gazette написала статтю під назвою «Джаррод хоче бути твоїм другом», де йшлося про поведінку Рамоса.

Рамос подав до суду на газету через статтю. Справу було відхилено після апеляції. В судових документах йшлось: «немає нічого», що б доводило, що «будь-що з опублікованого» не відповідало дійсності.

Маккарті сказав, що коли почув про стрілянину одразу подумав про Рамоса. Він також говорив зі своєю клієнткою після стрілянини і вона зазначила, що все ще боїться за своє життя, хоча Рамос вже за решіткою.

«Насильницький напад на невинних журналістів, які виконують свою роботу, є нападом на кожного американця. Наші молитви – з жертвами, їх друзями та сім’єю», - написала речниця Білого дому Сара Сандерс у Twitter.

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