Трамп підтримує НАТО не на словах, а на ділі - Столтенберґ

Після незаконної анексії Криму Росією, НАТО наростило присутність у країнах-членах альянсу, що межують з Росією. США відіграють активну роль в цьому процесі, зокрема, здійснюючи керівництво присутністю НАТО у Польщі.

Цей факт є підтвердженням того, що США віддані спільному захисту в рамках Альянсу, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв'ю The Globe and Mail під час свого візиту до Канади.

"Ми бачимо це не лише на словах а на ділі, Сполучені Штати разом з Канадою нарощують військову присутність в Європі після років зменшення основних інвестиції до Європи, - заявив Столтенберґ відповідаючи на питання видання про підтримку альянсу з боку адміністрації Трампа. – Реальність в тому, що якщо поглянути на факти, беззаперечно, Сполучені Штати віддані НАТО та Європейській безпеці".

Важливою темою візиту Столтенберґа до Канади стала підтримка України.

"Канада відіграє ключову роль у забезпеченні міжнародної безпеки, включаючи через керівництво присутністю НАТО в Латвії та Іраку та підтримку наших партнерів, таких як Україна", - заявив Столтенберґ.

Роль Канади в НАТО з підтримки України відзначив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"В якості країни-засновника Канада відіграє ключову роль у НАТО, - наголосив посадовець. – Сьогодні ми зосереджуємося на відданості Канади Альянсові і нашому лідерстві у просуванні миру та безпеки, включаючи через нашу участь в Латвії, Іраку та Україні і зусилля з збільшення кількості жінок у військовому керівництві".

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