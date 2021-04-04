Чи зможе Байден пробачити американцям студентські борги?

Президент США Джо Байден доручив міністру освіти дослідити, чи може глава держави скасувати своїм указом студентські борги, пише USA Today.

У свій перший день на посаді Байден підписав указ про продовження дозволу людям, які брали кредит на навчання в університеті, не виплачувати борги в умовах фінансової скрути через пандемію. Під час передвиборчої кампанії, на відміну від сенатора Берні Сандерса, Байден не обіцяв скасувати студентські борги за навчання, але говорив про необхідність реформувати цю систему.

Зокрема, Байден говорив, що кредити на навчання мають бути позиками із 0% комісії банку. Водночас, він проти того, аби пробачати борги студентам, які закінчили найпрестижніші університети, як-то Гарвард чи Єль.

Критики ініціативи пробачити студентські кредити - республіканці й частина демократів - називають це несправедливим щодо тих людей, які не отримували вищу освіту, і закликають до того, що будь-які борги необхідно виплачувати, навіть якщо це кредит на навчання.

Натомість, інші ліберали кажуть, що вища освіта повинна бути безкоштовною, адже висока вартість робить диплом університету - привілеєм для багатих. Зокрема, Байдена закликають пробачити до 50 тисяч доларів студентського боргу на людину - оплата цього боргу приватним банкам повинна буде бути виділеною із федерального бюджету.

Зараз демократи мають незначну перевагу у Палаті представників, однак, невідомо, чи їм вдасться затвердити у Конгресі можливий закон про скасування студентських боргів. Тож таке рішення можна ухвалити через президентський указ, однак, законність таких змін без підтримки Конгресу може бути поставлена під сумнів та оскаржена політичними опонентами президента.

Як порахували в ​U.S. News and World Report, за останні 20 років вартість вищої освіти значно зросла: на 144% у приватних університетах та на 165-212% у державних вишах.

За даними College Board, середня оплата навчання після отримання часткового гранту у приватному виші становить понад 29 тисяч доларів, а у державному - майже 15 тисяч.

Загалом же американці винні банкам 1,7 трильйонів доларів у вигляді боргів за вищу освіту, йдеться на сайті Федерального резерву США. В середньому випускник має до 30 тисяч доларів боргу.

Раніше Байден заявляв, що скасування боргів за навчання повинне бути виправдане перед іншими видатками: "Чи треба це пробачати, замість того щоб використати ці гроші для початкової освіти для маленьких дітей із родин у складних умовах?"

Дивіться також: З яким настроєм чекають на Великдень американці та українська громада у США, та як готуються церкви? Відео