Студенти університету Берклі допомагають відбудовувати зруйновані школи у Чернігові

У рік, що минає, Україна довела – українці бачать себе в Європі. У липні прапор ЄС урочисто внесли до зали Верховної Ради, після того, як Україна отримала статус кандидата до ЄС. Синій з дванадцятьма золотими зірками прапор ЄС разом з блакитно-жовтим прапором України несли херсонці після визволення в листопаді.

За цей рік і Європа визначилась, що готова прийняти Україну, каже Іван Міклош, відомий реформатор, колишній віце-прем’єр-міністр Словаччини. В інтерв'ю Голосу Америки Іван Міклош, який нещодавно написав розділ про євроінтеграцію у книзі «Відбудова України», розповів про те, як і коли чекають Україну в ЄС.

Оксана Бедратенко, Голос Америки: Ви написали розділ про Україну та євроінтеграцію. Українці мали прапор ЄС на Майдані, його несли у звільненому Херсоні. Україна віддана вступу до ЄС. Як ви думаєте, чи готовий ЄС прийняти Україну і чи справді Україна готова до вступу?

Ця війна – спроба Росії та Путіна не пустити Україну до ЄС та НАТО

Іван Міклош екс-віце-прем’єр-міністр Словаччини: Гадаю, свідченням того, що Європа готова, хоч і не негайно, прийняти Україну, є те, що Україна отримала статус країни-кандидата в червні. Це – надзвичайно важливий знак. А стосовно бажання та готовності українців – Україна – перша країна, де люди гинули під європейським прапором, вони висловились за те, щоб бути частиною Європейською Союзу, західного світу ще за Революції гідності. І ця війна – спроба Росії та Путіна не пустити Україну до ЄС та НАТО.

О.Б.: Чи існує єдність в ЄС щодо України?

В червні разом із статусом кандидата Україна отримала від ЄС сім умов, шість з яких стосуються основного, що непокоїть Європейський Союз – корупція, судова система, подолання чи зменшення впливу олігархів, верховенство права

І.М.: Щонайменше є єдність щодо статусу країни-кандидата. Водночас, різниця в тому, що в Україні війна. Жодну країну не запрошували під час війни. Ще одне – Україна велика країна, як Польща. Практично всі країни, які увійшли за останні роки – невеликі. Щодо того, чи є єдність – звичайно будуть перемовини і умови вступу.

У червні разом із статусом кандидата Україна отримала від ЄС сім умов, шість з яких стосуються основного, що непокоїть Європейський Союз – корупція, судова система, подолання чи зменшення впливу олігархів, верховенство права – значить тут основне занепокоєння і завдання, на шляху України до членства.

О.Б.: Як ви гадаєте, чи є політична воля робити реформи під час війни?

І.М.: Україна точно не хоче чекати. Нещодавно я був в Україні і зустрічався з віце-прем’єркою Стефанишиною, яка нам сказала, що Україна хоче прискорити підготовку до вступу в ЄС зараз, в ці дні. Декілька місяців тому український уряд оголосив, що вони приблизно на 70 відсотків виконали попередні умови угоди про асоціацію.

Деякі незалежні оцінки дещо нижчі, але більшість передумов вже виконано і віце-прем’єрка Стефанишина каже, що зараз, під час війни, хоче прискорити цей процес. В країні війна, але попри це, парламент працює, уряд працює, пенсії виплачують, зарплати виплачують, макростабільність відносно міцна за цих умов.

В країні війна, але попри це парламент працює, уряд працює, пенсії, зарплати виплачують, макростабільність відносно міцна за цих умов.

Це може звучати дивно, але єдність, яку створила ця загроза для незалежності та суверенітету України – сильна, сильніше ніж до війни, до лютого цього року. Для уряду гарна стратегія - використовувати цю єдність і мобілізованість суспільства, щоб прискорити реформи. Найважливіше - у сфері верховенства права, правоохороної та судової реформи, боротьби з корупцією

О.Б.: Якщо порівняти Україну з іншими країнами в плані шляху до ЄС, який найближчий приклад?

І.М.: Важко сказати, бо в Україні – війна. Не варто очікувати, що країна може стати членом ЄС під час війни, бо навіть теоретично, якщо прийняти Україну, її кордон стає кордоном ЄС, а де він - невідомо, тому Захід має все робити зараз, щоб допомогти Україні військовим, фінансовим, гуманітарним чином, особливо військовим, щоб повернутись до кордонів 1991 року, включаючи Крим і всі окуповані території.

Якщо прийняти Україну, її кордон стає кордоном ЄС, а де він - невідомо

Однак, Україна пройшла великий шлях з Революції гідності 2014 року. Після Революції Гідності вона багато зробила для виконання угоди про асоціацію – змінилась структура зовнішньої торгівлі – раніше основним торговим і інвестиційним партнером була Росія, зараз – ЄС, також частка Китаю зросла. Отже – суспільство змінилось і це один з факторів, чому провалився план Путіна, бо він не зрозумів, як змінилась Україна за вісім років з Революції Гідності. Тому існують надзвичайно важливі підстави, щоб прийняти Україну в ЄС одразу після завершення війни.

О.Б.: Як ви очікуєте, коли Україна стане членом ЄС?

І.М.: Це дуже складне питання, не хочу казати – через три, чотири, п'ять років, бо це залежить не лише від завершення війни, а і від того, як українські лідери поєднають три надзвичайно складні процеси. Це – відбудова та осучаснення країни, що надзвичайно складно в країні, яку частково зруйнувала війна, прискорення реформ і водночас втілення умов для євроінтеграції. Також необхідно буде переконати партнерів, що ці процеси йдуть успішно. Важливий сигнал – залучити приватних інвесторів, бо Україну неможливо успішно і швидко відбудувати, без приватних інвесторів.

Будь-який поганий компроміс, коли Україна, скажімо, втратить Крим, або воєнні злочини залишаться непокараними, створить напругу та нестабільність в Україні, в умовах якої неможливо успішно реформувати країну

Як впевненість, так і довіра прийде лише, якщо не тільки уряд, але і приватні інвестори почуватимуться в безпеці в Україні. На моє глибоке переконання, йдеться не лише про Україну, а і про західних партнерів – необхідна передумова для успішного управління цим процесом – повернення України до міжнародно визнаних кордонів.

Гадаю, будь-який поганий компроміс, коли Україна, скажімо, втратить Крим, або воєнні злочини залишаться непокараними – такий поганий компорміс створить, і сподіваюсь цього не станеться – напругу та нестабільність в Україні. А в умовах напруги та нестабільності неможливо успішно реформувати країну.

О.Б.: Якщо Україна увійде в ЄС, що це означитиме для геополітики Європи, балансу впливу нових і старих членів?

І.М.: Якщо Україна інтегрується, сподіваюсь, це буде якомога швидше, я на сто відсотків певен – це буде корисно для всієї Європи, бо це зміцнить Європу в багатьох аспектах. Після перемоги у цій війні Україна буде серед найпотужніших країн в Європі у військовому плані. І не лише завдяки устаткуванню та зброї, які вони отримують, а саме завдяки практичному досвіду війни, а також готовності боротись і захищати цінності, на яких побудований Європейський Союз.

Щодо економічного розвитку, є чіткі свідчення з першої та інших хвиль розширення – коли моя країна, Словаччина та інші Центральноєвропейські країні зайшли, це було дуже позитивно для них. Але не лише для них, це стало дуже корисним для Західноєвропейських країн.

Це стало стимулом для більш швидкого зростання, наприклад, на сході Австрії, яка швидко розвинулась після розширення. Це – великий стимул для прикордонних регіонів Польщі та Словаччини, а також для ЄС як установи. А Європі, потрібні стимули для росту, конкуренції.