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Студія Вашингтон

День виборів в США. Як голосують американці. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

День виборів в США. Як голосують американці. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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День виборів в США. Як голосують американці. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У США у вівторок проміжні вибори до Конгресу. Деталі про хід голосування, настрої виборців та майбутнє двопартійної підтримки України у новому Конгресі.

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