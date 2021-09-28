Нова група ВМС США слідкуватиме за російськими субмаринами в Атлантичному океані

ВМС США створили нову групу здатну швидко протидіяти російським субмаринам в Атлантичному океані, повідомляє Інститут ВМС США (USNI) та 13News з посиланням на інформацію командування ВМС США.

До групи Greyhound увійдуть винищувачі "Дональд Кук", який декілька років перебував у порті Рота в Іспанії а також виконував завдання у Чорному морі, та "Томас Гаднер". Згодом до групи доєнаються ще три винищувачі.

"Безпека під водою - це пріоритет, бо супротивники швидко розвиваються", - заявив під час церемонії відкриття групи в понеділок контр-адмірал США Брендан МакЛейн.

Він додав: "Кораблі будуть готові здійснити різні завдання, включаючи відслідковування підводної діяльності Росії в Атлантиці та захист нашої країни на морі".

МакЛейн пояснив, що група буде повнітю операційна в червні 2022 року. Вона буде співпрацювати з підводними човнами США та гелікоптерами у проведенні навчань та виконанні завдань, заявили у ВМС США.

"Стратегічна загроза нашій країні увійшла до нової фази, - додав МакЛейн, - наші головні конкуренти розмістили і продовжують розвивати спроможності, прагнучи створити загрозу для нашої країни".

В статті використано матеріали USNI, 13News.

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