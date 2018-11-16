Суд забов'язав Білий дім поновити акредитацію журналіста, який обурив Трампа

Суддя у Вашингтоні забов'язав Білий дім відновити акредитацію журналіста каналу CNN Джима Акости, якого було позбавлено доступу до Білого дому на тлі публічної суперечки із президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі вже пообіцяли виконати рішення суду.

Білий дім позбавив Акосту акредитації після того, як останній вступив у суперечку із Трампом на прес-конференції після проміжних виборів у США. У ході суперечки Акоста ігнорував зауваження Трампа, який казав журналісту сісти і дати слово іншим журналістам.

Більшість ЗМІ засудили рішення Білого дому.

У ході суперечки із президентом Акоста сказав, що Трамп демонізував іммігрантів під час виборчої кампанії, коли назвав рух каравану з Латинської Америки до США "вторгненням" - Трамп заперечив, що демонізував людей, відзначивши, що підтримує прибуття мігрантів до країни законним шляхом.

Трамп кілька разів просив журналіста сісти і дати слово іншим журналістам. Акоста деякий час ігнорував слова президента і не одразу віддав мікрофон співробітниці Білого дому, яка спробувала взяти його з рук у Акости.

Після цього президент США назвав Акосту надзвичайно грубою особою і сказав, що канал CNN мав би соромитись, що він працює у них.

Раніше президент США неодноразово гостро висловлюався про канал CNN, звинувачуючи його у поширенні фейкових новин, та особисто про Акосту. В одному із твітів Трамп назвав Акосту "божевільним". Проте в інших ситуаціях Трамп схвально відгукувався про журналіста і назвав його "приємним хлопцем".

Суддя, який ухвалив рішення про відновлення акредитації Акости, відзначив, що не виносить рішення щодо того, чи порушено Білим домом першу поправку до Конституції США, яка надає гарантії свободи слова. При цьому суддя відзначив, що Акоста та його роботодавець показали, що ймовірно зможуть навести докази того, Білим дім порушив їхнє право на дотримання передбачених процедур при винесенні рішення про позбавлення журналіста акредитації.

Попередній судовий прецедент вказує, що Білий дім забов'язаний заздалегідь попередити журналіста про позбавлення акредитації та дати шанс опротестувати відповідне рішення.

Низка колишніх прес-секретарів Білого дому нещодавно критикували Джима Акосту за те, що той використовує прес-конференції у Білому домі для виголошення власних позицій з приводу актуальних питань та забирає час, який могли би використати, щоб поставити запитання, інші журналісти.

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