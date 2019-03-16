Адвокат: Марія Бутіна може вийти на свободу вже в квітні

Росіянка Марія Бутіна, яка визнала провину в змові з метою проникнення в політичні організації консервативного напрямку в США, може наступного місяця вийти на свободу.

В ексклюзивному інтерв'ю радіостанції WTOP її адвокат Роберт Дрісколл сказав, що Бутіну можуть звільнити вже в середині квітня.

«Гарантій немає, і все буде залежати від судді, але ми налаштовані оптимістично», – сказав він у подкасті, присвяченому справі 30-річної Бутіної.

26 лютого суддя Таня Чаткан зазначила, що Бутіна вже відбула «значну» частину вироку, який може бути їй винесено з урахуванням визнання провини.

За словами Дрісколла, їй загрожує п'ять років у в'язниці, тоді як спочатку звинувачення вимагало п'ятнадцяти. «Визнання провини дозволяє нам наполягати на терміні від нуля до шести місяців», – пояснив він.

Бутіну заарештували 15 липня і звинуватили в «змові з метою ведення діяльності в ролі агента Російської Федерації в США» без відповідної реєстрації.

Федеральні прокурори, які кілька років стежили за діяльністю Бутіної, відзначають: «Хоча вона відвідувала заняття і виконувала навчальні завдання зі сторонньою допомогою, навчання в Американському університеті було для Бутіної прикриттям, поки вона продовжувала діяти від імені російського чиновника».

Бутіна провела під вартою вже вісім місяців. Наступне слухання у її справі призначено на 28 березня. Можливо, саме тоді і стане відомо, коли вона вийде на свободу.

За словами Дрісколла, вона «кається, але налаштована оптимістично» і хоче якомога скоріше побачити рідних.

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