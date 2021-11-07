Апеляційний суд призупинив дію указу президента США про вакцинацію для приватних компаній

Федеральний апеляційний суд виніс рішення про зупинення дії указу президента Джо Байдена, що зобов'язує усі американські компанії із понад 100 працівниками примусово вакцинувати співробітників або щотижня тестувати їх на COVID-19. Суддя у своєму рішенні послався на "серйозні законодавчі та конституційні" проблеми, які містяться у тексті президентського указу.

Рішення Апеляційного суду П'ятого округу було ухвалено після того, як одразу кілька штатів подали судові позови проти нового правила, яке мало набути чинності 4 січня.

Білий дім відмовився коментувати постанову та спрямував усі питання до Міністерства праці, представники якого поки що не відповіли на прохання про коментарі.

Рішення про зупинення дії указу було винесено через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила нові вимоги. У відповідь губернатори-республіканці, які стверджують, що цей указ виходить за межі законних повноважень президентської адміністрації, одразу спробували оскаржити це.

За словами офіційних осіб, заходів із вакцинації у приватному секторі було вжито відповідно до надзвичайних повноважень, наданих Управлінню з безпеки та гігієни праці (OSHA). За даними OSHA, це правило поширюється на 84,2 мільйонів працівників 1,9 мільйонів приватних компаній.

Постанову суду в суботу було прийнято у відповідь на спільну петицію кількох підприємств, правозахисних груп та штатів Техас, Луїзіана, Міссісіпі, Південна Кароліна та Юта. Указ також оскаржується і в інших судах.

У матеріалі використано статті Reuters та російської служби "Голосу Америки"

Дивіться також: Зона тиші: Як живе місто, де немає мобільного зв’язку. Відео