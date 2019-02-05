Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки глави Міністерства охорони здоров'я. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив народний депутат Олег Ляшко. Позивачем у справі виступав його колега з парламентської фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук. В ухвалі йдеться, що рішення прийнято на забезпечення його адміністративного позову.

В МОЗ назвали рішення суду "безпрецедентно безвідповідальним" і зробленим нашвидкоруч. У відомстві звертають увагу на швидкість, з якою ухвалено рішення. В коментарі МОЗ вказано, що ухвала суду паралізує роботу уряду України і зокрема Міністерства охорони здоров’я. В міністерстві також зауважили, що раніше той самий суд ухвалював постанови, які встановили правомірність покладання на Уляну Супрун виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

Раніше Супрун називала судові позови проти неї атакою на реформи в медичній галузі України, які проводить її команда.