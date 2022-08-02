Зеленський та Столтенберг обговорили експорт зерна з України. Судно з кукурудзою наближається до Босфору 

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили першу поставку зерна з порту України з часу повномасштабного вторгнення Росії.

Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив на необхідності неухильного виконання зернової угоди, досягнутої за посередництва ООН та Туреччини.

“Добра розмова з президентом України Зеленським, - пише у Twitter генсек НАТО. - Необхідно, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги і швидше. Також ми обговорили перше транспортування зерна з часу російського вторгнення та потребу повністю виконати угоду, за сприяння ООН та нашого союзника Туреччини”.

Тим часом сервіс із відстеження суден у світі MarineTraffic повідомляє, що корабель "Разоні", який вчора, 1 серпня, залишив порт Одеси, перебуває зараз у Чорному морі і наближається до Босфорської протоки.

“Зараз є багато інтересу до корабля “Разоні”, першого судна з України від початку (повномасштабної - ред.) війни. Корабель наразі перебуває у Чорному морі, рухається до Босфору, пливе на швидкості 11.4 морських вузлів. Прибуття “Разоні” до Туреччини відкладене через негоду”, - мовиться у повідомленні MarineTraffic.

Служба морського відстеження також повідомила, що, за їхніми прогнозами, корабель з зерном зупиниться неподалік турецького берега у середу вранці.

“Очікується, що “Разоні” не причалюватиме до порту, натомість кине якір вранці неподалік узбережжя Стамбула для спільної інспекції представниками від ООН, Росії, України та Туреччини, перш ніж продовжить свою подорож до Лівану. Приблизне прибуття - 6 серпня 2022 року, о 10 год.21 хв”, - повідомляє MarineTraffic.

За даними попередніх відстежень сервісу MarineTraffic, судно “Разоні” перебувало в порту Одеси з 18 лютого цього року. Його остання подорож була з італійської Равени до Одеси. Впродовж останнього року цей корабель здебільшого плавав у Чорному та Середземному морях в такі країни як Україна, Італія, Туреччина, Румунія, Росія.

Тим часом Міністерство закордонних справ та справ співдружності Великої Британії закликав Росію “дозволити українським фермерам нагодувати світ”.

“Першу партію зерна з чорноморського порту Одеси можна тільки вітати, однак атака Росії на українські сільськогосподарські угіддя триває. Якщо Путін справді хоче допомогти вирішити глобальну кризу продовольчої безпеки, він має припинити своє жорстоке вторгнення та дозволити українським фермерам нагодувати світ”, - пише у Twitter Офіс британського МЗС, додавши, що “їжа - це не зброя”.

Вантажне судно “Разоні” під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського чорноморського порту Одеси 1 серпня. Воно везе до порту Тріполі в Лівані 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Відправлення стало можливим в понеділок після того, як минулого місяця Туреччина та ООН досягли угоди про експорт зерна та добрив між Росією та Україною – рідкісний дипломатичний прорив у конфлікті, який перетворився на затяжну війну на виснаження після того, як російські війська перейшли кордон 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні ввечері в понеділок назвав відхід судна "першим позитивним сигналом", але попередив, що поки зарано робити висновки чи прогнозувати, як розвиватимуться події.

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