Сенатор США Портман поговорив із Зеленським про реформу судів, економіки та оборони України

Сенатор США Роб Портман провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі політики підтвердили спільне прагнення до створення стабільнішої, заможної, демократичної та вільної України а також обговорили питання судової, оборонної та економічної реформ. Про це повідомляє Посольство США в Україні.

Портман одним із перших американських законодавців привітав Зеленського з перемогою на виборах в Україні. Під час телефонної розмови 2 травня, сенатор та новообраний президент України висловили надію на мир, процвітання в Україні, а також подолання корупції і російського впливу.

Сенатор Роб Портман багато уваги приділяє питанням підтримки України у США. Зокрема, Портман виступив провідним автором проекту постанови Сенату на честь п'ятої річниці Революції гідності в Україні.

22 травня Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив і рекомендував для голосування в Сенаті постанову.

Проект постанови відзначає хоробрість, відданість та самопожертву народу України протягом Революції та після неї і засуджує продовження російської агресії проти України.

В проекті постанови наводяться основні факти Революції гідності, вшановується пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за свободу та демократію в Україні.

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