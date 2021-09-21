Корумповані суди - найбільша перешкода для бізнесу в Україні

Найбільшу перешкоду для ведення бізнесу в Україні створює система судочинства. Так вважає більше половини - 56% - компаній, що входять до складу Американської торговельної палати в Україні і взяли участь в опитуванні.

Решта основних перепон так само пов'язані з браком верховенства права. На думку учасників опитування, веденню бізнесу в Україні, окрім судів, перешкоджають правоохоронні органи (32%), податкові органи (28%) та олігархи (28%).

Відповідно головний крок, який має зробити український уряд, аби покращити бізнес-клімат і привабити іноземні інвестиції, - це гарантувати справедливе правосуддя і викоренити корупцію. Таку рекомендацію висловила абсолютна більшість - 93% представників бізнес-спільноти.

В опитуванні, що його Американська торговельна палата в Україні провела у серпні-вересні разом із банком Citi Україна, взяли участь 100 компаній - членів Палати.

Тема опитування - "Бізнес-клімат в Україні: пост-пандемічний горизонт". Як свідчать відповіді респондентів - попри виклики, пов'язані з пандемією, інвестори залишаються оптимістами.

Понад 90% членів Палати дали оптимістичний прогноз фінансового стану своїх компаній

Понад 90% членів Палати дали оптимістичний прогноз фінансового стану своїх компаній на кінець 2021 року. З них 62% відповіли, що досягнуть планованих фінансових результатів, а 28% - що досягнуть більшого, ніж планувалося. І лише 10% компаній сказали, що їм не вдалося досягти планованих фінансових результатів.

Більшість опитаних сподівається на підвищення доходів, не вдаються до скорочень або планують збільшити штат працівників, а також прогнозують розширення інвестицій.

"Є відчуття, що ситуація покращується", - сказав, коментуючи результати дослідження, керівник Citi Україна Алекс МакУортер.

Як він додав: "Думаю, справи різко підуть вгору, якщо буде зроблено те, на що вказали компанії у дослідженні. Тобто якщо зникнуть перешкоди, пов'язані з браком верховенства права. Це критично важливо для бізнесів, що працюють в Україні".

93% компаній вважають судову реформу стратегічним кроком №1



«Думка бізнес-спільноти одностайна – 93% компаній вважають судову реформу та верховенство права стратегічним кроком №1, який має зробити Уряд України для економічного зростання, покращення бізнес-клімату та залучення висококласних інвестицій", - наголосив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Як він зазначив, "Ми будемо й надалі наполегливо відстоювати верховенство права та захищати права інвесторів, роблячи Україну кращим та безпечнішим місцем для ведення бізнесу».

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