Громадяни США судитимуться з Western Union через грошові перекази угрупованню «ДНР»

Американські громадяни позиваються до Western Union і Money Gram та російських ВТБ і «Сбербанку» через грошові перекази угрупованню «ДНР». Родина Куїнна Лукаса Шенсмена – він загинув на борту «Боїнга» МН17 у 18 років – подала на ці фінансові установи позов до суду США. Чому саме до них? Та чи здатен цей позов змінити щось глобально в російсько-українській гібридній війні?

«Усвідомлюємо, що сина не повернути, але хочемо покарати всіх причетних до його вбивства» – так аргументувала свій позов родина загиблого. А її адвокат Девід Прессмен пояснив суть позову так: гроші проросійським сепаратистам надходили за сприяння розташованих у США компаній, які здійснюють грошові перекази, а також російських банків. На ці гроші угруповання «ДНР» купувало зброю і боєприпаси. Цікаво, що Прессмен у 2014–2016 роках працював заступником постійного представника США при ООН і російсько-українське протистояння в ООН у питанні війни на Донбасі розгорталось якраз на його очах.

Що треба знати про платіжну систему в окупації

Десятки мільярдів рублів проходять через цю систему

Міжнародні компанії не можуть здійснювати операції з ОРДЛО, це заборонено санкціями. Тобто ані Western Union, ані Money Gram, ані навіть російські банки перераховувати гроші на окуповану територію не можуть. Разом з тим, за роки війни там була вибудувана «сіра» фінансова система. В угруповань на окупованій частині Донбасу є свій «Центробанк», а зв’язок з міжнародними фінансовими системами відбувається через банки сепаратистського регіону Південна Осетія. Оскільки та визнана деякими державами, є можливість проводити операції в іноземній валюті, пояснює економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

«Десятки мільярдів рублів проходять через цю фінансову систему», – говорить аналітик.

Є підпільна конторка «Вестерна», але там божевільні відсотки

У Донецьку та Луганську існує свій бізнес із переведення у готівку грошей з карток. Навіть «офіс» із вивіскою Western Union у Донецьку досі працює.

«Є підпільна конторка «Вестерна», але там божевільні відсотки», – підтвердив 5 квітня Радіо Донбас.Реалії житель Донецька. Звісно, цей «Вестерн» фіктивний – кошти туди завозять або з Росії, або з підконтрольної уряду України території.

Чому ж американські громадяни подали до суду?

У позові може йтися про період до запровадження санкцій, коли міжнародні перекази ще були можливі, або – і це найімовірніше – про перекази між фізичними особами, які не порушують санкційних умов. Якщо це невеликі суми, проконтролювати походження коштів та їхнє призначення неможливо, пояснюють юристи та фінансисти. А отже – і довести фінансування тероризму.

«Це, як правило, невеликі суми, які акумулюються і потім витрачаються тими, хто очолює терористичні організації, – пояснює директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов. – Це робиться з допомогою фізичних осіб-прибічників цих організацій: вони отримують кошти і здають їх у «загальний котел».

Думаю, що у них є фактичне підтвердження переказів особам, замішаним у збитті «Боїнга»

Російський економіст Дмитро Некрасов припускає, що цей позов, можливо, витік із розслідування щодо конкретних фігурантів справи МН17.

«Я думаю, що у них є фактичне підтвердження переказів особам, замішаним у збитті «Боїнга», тому мова і йде про ті фінансові системи, якими здійснювались перекази цим особам. Але як прив'язати сюди відповідальність платіжних систем, важко сказати», – говорить Дмитро Некрасов.

Які перспективи справи?

Позов громадян США може стати елементом доказу фінансування тероризму через російські банки, але це саме той момент, коли дуже бракує визнаного статусу терористичних організацій для «ЛДНР» у самій Україні, вважає юрист Олексій Стародубов.

Складність у тому, що «ДНР» і «ЛНР» досі не визнані терористичними організаціями

«Складність у тому, що «ДНР» і «ЛНР» досі не визнані терористичними організаціями. Це помилка української політики, тому що Україна мала першою це зробити. Тоді і для американських юристів, і для будь-яких інших було би набагато легше доводити, що мало місце фінансування тероризму. У нашому випадку все почалось із кримської окупації, і там було набагато легше довести, після захоплення адмінбудівель, російське фінансування тероризму на території нашої країни. Опісля цю аналогію потрібно було сміливо переносити на Донецьку і Луганську області: що фінансування відбувалося за тією ж моделлю – через підставних осіб із боку Росії», – говорить Олексій Стародубов.

Відповідати за нього має країна, чиї збройні сили здійснили злочин

Інформації про справу мало, й невідомо, як діятиме в цьому разі судова система США, але для України цей прецедент буде корисним, каже юрист-міжнародник, член Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко. На його думку, якби наразі вже було рішення якогось суду про те, що МН17 був збитий ракетою, що належала підрозділу збройних сил Росії, це б полегшило справу. Однак, навряд чи напряму можна присудити якусь компенсацію за рахунок банків, що не причетні напряму до злочину. От якщо винною буде визнана Росія як держава – це інша справа, зазначає юрист.

«На мій погляд, те що сталося – воєнний злочин. І відповідати за нього має країна, чиї збройні сили здійснили злочин. В збройній агресії проти України беруть участь регулярні російські військові підрозділи та нерегулярні. Тобто, те що називають терористами, це ніякі не терористи. Це формування найманців, які фінансуються, озброюються, контролюються та керуються російською владою. Тому це прихований вид збройних формувань, який в міжнародному праві називається ірегулярними збройними формуваннями», – говорить Володимир Василенко.

Тим не менш, на думку експерта, будь-яка інформація, що стосується цього воєнного злочину, може бути дуже корисною для України. І очевидно, що позивачі мають таку інформацію, якщо позиваються до суду.

А що робити далі з фінансами?

Для протидії квазі-фінансовій системі російських гібридних сил є інструменти, але Україна їх не задіює, вважає економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

«Україна проводить потужну санкційну політику і має сильних і послідовних західних союзників, але на системному рівні Україна не вибудувала технологію санкційної політики саме у фінансовій сфері. Зокрема, по лінії FATF (організація, яка протидіє відмиванню коштів, що спрямовуються на фінансування тероризму – ред.) Україна не використала жодного інструментарію для протидії російській агресії, хоча FATF випускала важливі матеріали, які розкривали фінансову сторону терористичних угруповань, наприклад, доповідь по ІДІЛ. Україна могла взяти за взірець ці підходи, щоб унеможливити фінансування «ЛДНР», – говорить Олексій Кущ.

Тим часом FATF взагалі виключив Росію з переліку держав, які недостатньо протидіють відмиванню коштів, і фактично за методологією організації, пояснює економіст, Росія – це «цивілізована країна, яка непричетна до фінансування терористичної діяльності».

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