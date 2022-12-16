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- Голос Америки
«Ми робимо все, щоб Україна мала максимум шансів захистити свій суверенітет і територіальну цілісність» – Салліван
Адміністрація президента США Джо Байдена робить усе можливе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки.
Про це Джейк Салліван заявив під час події, організованої Фундацією Карнегі у Вашингтоні у п’ятницю, 16 грудня. За його словами, успіхи України на полі бою забезпечать їй кращу переговорну позицію, коли надійде час, але це – не зараз.
«Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою, і якщо і коли дипломатія дозріє, вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів», – сказав Салліван.
Радник Білого дому додав, що для цього адміністрація звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже 38 мільярдів доларів на військову підтримку та гуманітарну допомогу, і впевнена, що законодавці ухвалять виділення додаткового фінансування.
«Ми звернулися до Конгресу і попросили значну кількість додаткових ресурсів, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати Україні засобами для ведення цієї війни. Ми впевнені, що отримаємо для цього потужну підтримку обох партій», – сказав Салліван.
Він додав, що єдність поглядів з цього питання та рішучість допомогти Україні зберігаються не лише всередині США, а і серед союзників Америки.
«Будь-яка надія Путіна на те, що ми збираємося відмовитися від нашої підтримки, надія роз’єднати нас, чи зменшити нашу підтримку, я думаю, з кожним місяцем така надія згасає», – сказав Салліван
Оглядаючись на рік, що минає, Джейк Салліван сказав, що ніхто не передбачав, що Україна зможе вистояти і завдяки підтримці союзників звільнити частину своїх територій.
Він сказав, що не може передбачити, скільки потрібно буде допомагати Україні боротися проти російської агресії, але запевнив, що адміністрація Байдена робить усе можливе, щоб збільшити шанси українців відстояти свою країну і одночасно зменшити негативні наслідки російської агресії проти України у світі – на ринках продовольчих товарів та в енергетиці.
«Мені невідоме майбутнє, я лише хочу запевнити, що зараз ми робимо все можливе, щоб максимізувати їхні шанси захистити свій суверенітет і територіальну цілісність і в той же час спробувати впоратися з наслідками цієї війни в усьому світі, що було, звичайно, важливою темою розмов саміту африканських лідерів щодо питань продовольчої та енергетичної безпеки», – наголосив Салліван.
Раніше у четвер, як повідомив «Голос Америки», Сенат США ухвалив закон, що дозволяє більші витратити на оборону, і який включає допомогу Україні у розмірі щонайменше 800 мільйонів доларів додаткового фінансування у сфері безпеки наступного року. Закон збільшив витрати до рекордних 858 мільярдів доларів США, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж пропонував президент Джо Байден.
Очікується, що законопроект про фінансування уряду на насутпний рік, який включає пакет допомоги Україні у близько 38 мільярдів доларів США, буде ухвалений Конгресом наступного тижня. Фінансування розраховане до кінця фінансового року, який у США закінчується 30 вересня 2023 року.
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- Голос Америки
«Ми не дозволимо, щоб коментарі із Росії диктували, яку безпекову допомогу ми надаємо Україні», – речник Пентагону Пет Райдер. Відео
«США не воюють з Росією, і ми не прагнемо конфлікту, ми зосереджені на наданні Україні допомоги в галузі безпеки, яка потрібна їй для захисту… Ми не дозволимо, щоб коментарі із Росії диктували, яку безпекову допомогу ми надаємо Україні», – речник Пентагону Пет Райдер
- Голос Америки
Білий дім обіцяє більше енергообладнання та безпекової допомоги для України вже цими тижнями
США засудили нові напади РФ на українську інфраструктуру. Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, під час брифінгу для преси в п'ятницю.
"Це, знову ж таки, спроба залякати народу України, щоб їм було важче цієї зими", - сказав він про ракетні удари РФ по території України в п'ятницю, від яких постраждала енергерична інфраструктура, Кірбі додав, що США планують надати новий пакет безпекової допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО, та більше енергообладнання.
Посадовець відмовився надати деталі того, що буде в новому безпековому пакеті допомоги для України. Він, однак, заявив, що, як і в попередніх пакетах, "варто очікувати на нові засоби протиповітряної оборони".
Він також відзначив, що в п'ятницю до України надійшов перший транш поставок аварійно-ремонтного устаткування. Загалом США спрямують 53 мільйони допомоги Україні для відновлення роботи енергетики.
Перший транш включає устаткування необхідне, "щоб допомогти їм з екстреним ремонтом", додав посадовець. Кірбі також відзначив, що більше допомоги з ремонту інфраструктури надійде вже в ці тижні. "Це лише перший транш, більше надійде в наступні тижні, для того щоб виконати обіцянку на допомогу обсягом більше 50 мільйонів доларів", - сказав він.
"Сполучені Штати віддані допомозі Україні в тому, щоб повернути світло, повернути тепло і допомогти полегшити страждання українців у зимові місяці", - сказав Кірбі.
В п'ятницю, повідомили ЗСУ, Росія випустила більше 60 ракет по території України. Над Києвом та регіоном збили 40 з 37 запущених ракет, повідомив пресі речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. "У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла", - написав в Telegram заступник Голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
«Сподіваюся, це остання резолюція Генасамблеї, де є слова «тимчасово окупований Крим», - Рефат Чубаров
15 грудня на вечірньому засіданні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна».
«За» документ проголосували 82 країни, «проти» -14, «утрималися» - 80. Проти голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.
Цього року резолюція щодо Криму набрала навіть більше голосів, аніж резолюція щодо ситуації з правами людині у Ірані.
Така підтримка є рекордною за всі роки існування резолюції, яку з доповненнями приймають вже сьомий рік поспіль. Навіть у 2016-му, коли за документ голосували вперше, «за» ухвалення резолюції проголосувало 70 країн, проти — 26 і 77 — утрималося.
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу пояснює таку підтримку тим, що країни-члени ООН розуміють, що питання повернення Криму та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах 1991 року стає все більш актуальним.
«Ті, хто за неї голосує, вони усвідомлюють, що резолюція щодо Криму, вона вже вийшла з категорії тих безнадійних резолюцій, яких дуже багато приймає Генеральна Асамблея ООН. Якщо ще рік-два тому ці резолюції приймалися з відчуттям того, що десь, колись воно розв’яжеться, то тепер всі розуміють, що відновленням територіальної цілісності України – не за горами», - переконаний Чубаров.
У той же час Марія Томак, очільниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи в структурі Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, зазначає - така висока підтримка резолюції свідчить про те, що країни-члени ООН вірять у дипломатичний шлях повернення Криму. «Це все відбувається на тлі значної кількості публікацій щодо Криму, в яких панує дух стримування або застереження України від звільнення Криму силовим шляхом найближчим часом», - зазначає вона.
Що стосується тексту самої резолюції, то, за оцінками Чубарова, цьогорічний документ є надзвичайно повними з точки зору фіксації тих злочинних дій, у тому числі і в контексті прав людини, які здійснює Росія на території тимчасово окупованого Криму та які підпадають під порушення міжнародного права.
«Охопили все, що було можливо, і ще включили кричущі порушення прав людини у Херсонській та Запорізькій областях. Бо люди, проти яких здійснені злочини, жителі цих територій, вони опинилися в тимчасово окупованому Криму, їх там утримують як заручників та доля деяких до цього часу невідома», - додає він.
Політик також сподівається, що Генасамблея востаннє голосувала за резолюцію щодо ситуації в окупованому півострові. «І це остання резолюція, де є слова про тимчасово окупований Крим», - зазначає він.
Томак, у свою чергу, додає, що з одного боку в документі є констатація вже давно відомих фактів про системні порушення прав людини в Криму, спричинені окупацією. Згадується і про тиск на кримськотатарський народ та заборону Меджлісу, катування, насильницьке, зникнення. З іншого боку, там з’являється політична констатація того, що Росія використовує Крим для повномасштабного вторгнення та спроби окупації нових території. «І це також спричиняє наслідки для цивільного населення, шкоду для навколишнього середовища, відображається на правах людини. Важливо також і те, що в тексті наведені імена політичних в'язнів, які саме були ув'язнені через повномасштабне вторгнення та їхню активну позицію проти нього. Мова йде про Ірину Данилович і про Богдана Зізу», - зазначає вона.
Резолюція підкреслює, що ситуація у тимчасово окупованому Криму ще більше погіршилася після повномасштабного вторгнення Росії на решту території України
Підкреслюючи значення прийнятої резолюції, Дейв Елсроад, голова адвокаційного напрямку правозахисної організації «Дім прав людини» зазначає: окупований Крим є довгостроковою ілюстрацією того, що відбувається з правами людини на територіях, які Росія окупувала та незаконно намагається анексувати. «Ситуація в Криму була жахливою протягом восьми років, і резолюція підкреслює, що ситуація ще більше погіршилася після повномасштабного вторгнення Росії на решту території України в лютому 2022 року. Окрім багатьох питань, важливо, що резолюція привертає увагу до зростання кількість кримчан, які несправедливо затримані або ув’язнені, включаючи Еміра Усеїна Куку, Сервера Мустафаєва та Владислава Єсипенка», - додає експерт.
Резолюція також засуджує «розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію Російської Федерації проти України, у тому числі через систему освіти», а також «нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму», насильницькі зникнення, а також «так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб».
Сенат США затвердив рекордний за обсягом оборонний бюджет країни, що включає допомогу Україні
ВАШИНГТОН, 15 грудня (Reuters) – Сенат США в четвер прийняв закон, що дозволяє витратити на оборону рекордні 858 мільярдів доларів США, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж пропонував президент Джо Байден, і скасовує обов’язкову вакцинацію від COVID у війську.
Сенатори підтримали Закон про оборонний бюджет, або NDAA, що встановлює стратегію для Пентагону, переважною більшістю 83-11 від обох партій.
Проти проголосували ліберали, які заперечують проти постійного зростання військового бюджету, і фіскальні консерватори, які хочуть суворішого контролю за витратами.
Минулого тижня Палата представників затвердила цей законопроект, і NDAA далі направляється до Білого дому, де, як очікується, Байден швидко підпише його.
NDAA на 2023 фінансовий рік передбачає 858 мільярдів доларів США на військові витрати та включає збільшення зарплати військовим на 4,6%, фінансування закупівлі зброї, кораблів і літаків, а також підтримку Тайваню, який стикається з агресією з боку Китаю, і України, яка бореться проти вторгнення Росії.
Конгрес щороку приймає NDAA з 1961 року.
«Це найважливіший законопроект, який ми робимо щороку», — сказав сенатор Джеймс Інгоф, головний республіканець у комітеті Сенату з питань збройних сил. Цього року NDAA названо на честь Інгофа, який йде у відставку з Сенату.
ДОПОМОГА ТАЙВАНЮ, УКРАЇНІ, ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СУДДІВ
Оскільки це один із небагатьох важливих законопроектів, які завжди приймаються, законодавці використовують NDAA, щоб провести низку ініціатив.
Цьогорічний захід, прийнятий після місяців переговорів між демократами та республіканцями в Палаті представників і Сенаті, включає положення, що дозволить суддям Верховного суду США та федеральним суддям захищати свою особисту інформацію від перегляду онлайн.
NDAA на 2023 фінансовий рік містить положення, якого вимагають багато республіканців (і проти нього виступають багато демократів), про скасування обов’язкової вакцинації від COVID-19 в збройних силах.
Пропозиція внести поправки до законопроекту щодо того, щоб виплатити зарплатню і поновити на службі військових, які відмовилися від вакцини, провалилася.
Законопроект передбачає для України принаймні 800 мільйонів доларів додаткової допомоги у сфері безпеки наступного року та включає ряд положень для посілення Тайваню на тлі напруженості з Китаєм, включаючи мільярди доларів допомоги у сфері безпеки та пришвидшені закупівлі зброї для Тайваню.
Міністерство оборони Тайваню висловило вдячність за підтримку, зазначивши, що заплановані заходи допоможуть підвищити військову готовність острова та «забезпечать свободу, відкритість, мир і стабільність Індійсько-Тихоокеанського регіону».
Законопроект також дозволяє виділити більше коштів на розробку гіперзвукової зброї, закрити сховище палива Red Hill на Гаваях і придбати системи озброєнь, зокрема винищувачі F-35 і кораблі виробництва компанії Lockheed Martin Corp (LMT.N). Динаміка (GD.N).
NDAA не є останнім словом щодо витрат. Бюджетний законопроект вказує на програми витрат, але Конгрес має прийняти законопроекти про асигнування, щоб надати уряду повноваження витрачати федеральні гроші.
Очікується, що законопроект про фінансування уряду до 30 вересня 2023 року, тобто до кінця фінансового року, буде прийнятий Конгресом наступного тижня.
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