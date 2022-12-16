Адміністрація президента США Джо Байдена робить усе можливе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки.

Про це Джейк Салліван заявив під час події, організованої Фундацією Карнегі у Вашингтоні у п’ятницю, 16 грудня. За його словами, успіхи України на полі бою забезпечать їй кращу переговорну позицію, коли надійде час, але це – не зараз.

«Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою, і якщо і коли дипломатія дозріє, вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів», – сказав Салліван.

Радник Білого дому додав, що для цього адміністрація звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже 38 мільярдів доларів на військову підтримку та гуманітарну допомогу, і впевнена, що законодавці ухвалять виділення додаткового фінансування.

«Ми звернулися до Конгресу і попросили значну кількість додаткових ресурсів, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати Україні засобами для ведення цієї війни. Ми впевнені, що отримаємо для цього потужну підтримку обох партій», – сказав Салліван.

Він додав, що єдність поглядів з цього питання та рішучість допомогти Україні зберігаються не лише всередині США, а і серед союзників Америки.

«Будь-яка надія Путіна на те, що ми збираємося відмовитися від нашої підтримки, надія роз’єднати нас, чи зменшити нашу підтримку, я думаю, з кожним місяцем така надія згасає», – сказав Салліван

Оглядаючись на рік, що минає, Джейк Салліван сказав, що ніхто не передбачав, що Україна зможе вистояти і завдяки підтримці союзників звільнити частину своїх територій.

Він сказав, що не може передбачити, скільки потрібно буде допомагати Україні боротися проти російської агресії, але запевнив, що адміністрація Байдена робить усе можливе, щоб збільшити шанси українців відстояти свою країну і одночасно зменшити негативні наслідки російської агресії проти України у світі – на ринках продовольчих товарів та в енергетиці.

«Мені невідоме майбутнє, я лише хочу запевнити, що зараз ми робимо все можливе, щоб максимізувати їхні шанси захистити свій суверенітет і територіальну цілісність і в той же час спробувати впоратися з наслідками цієї війни в усьому світі, що було, звичайно, важливою темою розмов саміту африканських лідерів щодо питань продовольчої та енергетичної безпеки», – наголосив Салліван.

Раніше у четвер, як повідомив «Голос Америки», Сенат США ухвалив закон, що дозволяє більші витратити на оборону, і який включає допомогу Україні у розмірі щонайменше 800 мільйонів доларів додаткового фінансування у сфері безпеки наступного року. Закон збільшив витрати до рекордних 858 мільярдів доларів США, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж пропонував президент Джо Байден.

Очікується, що законопроект про фінансування уряду на насутпний рік, який включає пакет допомоги Україні у близько 38 мільярдів доларів США, буде ухвалений Конгресом наступного тижня. Фінансування розраховане до кінця фінансового року, який у США закінчується 30 вересня 2023 року.