У Києві радник президента Байдена з питань нацбезпеки Салліван оголосив додатковий пакет безпекової допомоги Україні

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван у Києві оголосив про додатковий пакет допомоги Україні у сфері безпеки.

Про пакет допомоги, вартістю 400 мільйонів доларів США, який включає відремонтовані танки Т-72, безпілотні літальні апарати та модернізацію 250 ракет земля-повітря HAWK, він оголосив, перебуваючи під час неоголошеного візиту до Києва, повідомила речниця Ради національної безпеки та оборони (РНБО) США Адрієнн Вотсон у п’ятинцю.

У заяві РНБО повідомляється, що радник Байдена зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром оборони Олексієм Резниковим та іншими, щоб запевнити у "непохитній підтримці Сполученими Штатами України та її народу у захисті свого суверенітету і територіальної цілісності".

«Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки потрібно. У нашій підтримці не буде жодних коливань, жодних вагань чи відступів, – сказав Джейк Салліван. – Ми бажаємо забезпечити наявність ресурсів для продовження підтримки в сфері безпеки, зміцнення української економіки, продовження допомоги Україні у відновленні її енергетичної мережі, допомоги біженцям та інших гуманітарних потреб».

Як повідомляв «Голос Америки», у п’ятницю Пентагон оголосив про черговий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, «тому що ми визнаємо гостру потребу в протиповітряній обороні в цей критичний момент, коли Росія та російські сили обрушують ракетами та іранськими безпілотниками цивільну інфраструктуру цієї країни», - сказав Салліван.

За його словами, адміністрація Байдена має чіткий намір забезпечити для цього необхідні ресурси «і впевнитись, що для цього ми отримаємо голоси з обох партій».

У вівторок, 8 листопада, у США відбудуться проміжні вибори. За даними видання The Hill, з початку року на боротьбу з Росією Конгрес США на двопартійній основі схвалив понад 53 мільярди доларів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

У статті використано матеріли Reuters, The Hill.