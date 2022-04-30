Байден не приїде на G20, куди запросили Україну, якщо там буде Путін

Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.

Білий дім сигналізує про те, що рішення Індонезії, яка цього року головує у «Великої двадцятці», запросити Україну на листопадовий саміт на Балі недостатньо для забезпечення присутності президента США Джо Байдена, якщо при цьому президент Росії Володимир Путін не буде виключений з списку запрошених.

«Наше розуміння, і, звичайно, ви могли б підтвердити це в індонезійців, оскільки ми зв'язалися з ними приватно, полягає в тому, що вони дійсно запросили їх [Росію] перед вторгненням. Ми висловили нашу думку, що ми не думаємо, вони [Росія] повинні бути частиною цього», — заявила в п'ятницю журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Раніше у п'ятницю президент Індонезії Джоко Відодо оголосив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Великої Двадцяти (G20), який пройде 15-16 листопада на індонезійському острові Балі.

«Ми розуміємо, що G20 відіграє стимулюючу роль у відновленні світової економіки, і коли ми говоримо про відновлення світової економіки, то одразу ж перед нами постають два важливі фактори: COVID-19 та війна в Україні», — заявив у відеозверненні Відодо, обґрунтовуючи своє запрошення Зеленського.

Він повідомив, що озвучив своє запрошення Зеленському під час розмови з ним у середу, в якому індонезійський президент, в той же час, відхилив запит на постачання зброї Україні, запропонувавши гуманітарну допомогу. Джоко Відодо сказав, що розмовляв з Путіним у четвер і що президент Росії повідомив йому, що він збирається бути присутнім на саміті.

«Індонезія хоче об'єднати G20, - сказав Відодо. — Світ і стабільність є ключем до відновлення та зростання світової економіки».

Це може виявитися нездійсненним завданням на тлі вимог західних лідерів виключити Росію із групи двадцяти найбільших економік світу. Президент Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і багато інших лідерів висловили стурбованість щодо участі Путіна в саміті і дали зрозуміти, що відмовляться від участі, якщо на саміті буде присутній Володимир Путін.

Дипломатичного розвороту не очікується

Псакі зазначила, що, хоча адміністрація США вітала намір Джакарти запросити Україну, Білий Дім налаштований песимістично стосовно того, що Москва здійснить розворот у дипломатії щодо продовження війни до майбутнього саміту G20.

«Ми однозначно поки що не бачили ознак, що Росія планує конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах, сказала Псакі. — Ми, безумовно, сподіваємось, що це зміниться, бо очевидно, що дипломатичні переговори та розмови — це спосіб покласти край цьому конфлікту, і президент Путін міг би покласти цьому кінець завтра, міг би покласти цьому кінець прямо зараз».

Саме Джо Байден запропонував Києву бути присутніми на зустрічах G20, якщо інші члени не погодяться вигнати Росію з двадцятки. Він зробив цю заяву минулого місяця, після зустрічі з членами НАТО і європейськими союзниками в Брюсселі, де, за його словами, вони обговорювали виключення Путіна з G20.

Ситуація, коли Китай підтримує Росію, а Захід – Україну, ставить індонезійського президента у складне становище. Зрештою його уряду, можливо, доведеться вирішити, чи готова G20 обміняти присутність Путіна на відсутність кількох західних лідерів.

«Ідеальним рішенням для Індонезії було запросити Зеленського і, щоб потім росіяни сказали, що Путін вирішив не їхати. Тоді "Джокові" не довелося б приймати рішення", - пояснив Грегорі Полінг "Голосу Америки", використовуючи прізвисько Відодо. Полінг займається дослідженнями зовнішньої політики США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Раніше у квітні адміністрація Байдена дала зрозуміти, що хоче, щоб G20 обговорила міжнародні економічні наслідки російського вторгнення і, можливо, відновлення України.

Ця ідея, ймовірно, викликатиме подальші розбіжності на економічному форумі. Члени «Великої двадцятки» з країн, що розвиваються, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка, Мексика, Саудівська Аравія та інші, запропонували свій власний порядок денний, заснований на ідеї відновлення після пандемії, що не відповідає прагненню Заходу ізолювати Путіна та допомогти Україні.

Джакарта визначила три основні теми свого президенства у G20: архітектура світової системи охорони здоров’я, перехід на відновлювальні джерела енергії та цифрова трансформація. Тезою цьогорічного саміту було обрано: «Відновимося разом, відновимося сильніше» — теза, яка може виявитися перекресленою на тлі нових геополітичних чвар, спровокованих путінською війною.

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