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Байден не приїде на G20, куди запросили Україну, якщо там буде Путін
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Білий дім сигналізує про те, що рішення Індонезії, яка цього року головує у «Великої двадцятці», запросити Україну на листопадовий саміт на Балі недостатньо для забезпечення присутності президента США Джо Байдена, якщо при цьому президент Росії Володимир Путін не буде виключений з списку запрошених.
«Наше розуміння, і, звичайно, ви могли б підтвердити це в індонезійців, оскільки ми зв'язалися з ними приватно, полягає в тому, що вони дійсно запросили їх [Росію] перед вторгненням. Ми висловили нашу думку, що ми не думаємо, вони [Росія] повинні бути частиною цього», — заявила в п'ятницю журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Раніше у п'ятницю президент Індонезії Джоко Відодо оголосив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Великої Двадцяти (G20), який пройде 15-16 листопада на індонезійському острові Балі.
«Ми розуміємо, що G20 відіграє стимулюючу роль у відновленні світової економіки, і коли ми говоримо про відновлення світової економіки, то одразу ж перед нами постають два важливі фактори: COVID-19 та війна в Україні», — заявив у відеозверненні Відодо, обґрунтовуючи своє запрошення Зеленського.
Він повідомив, що озвучив своє запрошення Зеленському під час розмови з ним у середу, в якому індонезійський президент, в той же час, відхилив запит на постачання зброї Україні, запропонувавши гуманітарну допомогу. Джоко Відодо сказав, що розмовляв з Путіним у четвер і що президент Росії повідомив йому, що він збирається бути присутнім на саміті.
«Індонезія хоче об'єднати G20, - сказав Відодо. — Світ і стабільність є ключем до відновлення та зростання світової економіки».
Це може виявитися нездійсненним завданням на тлі вимог західних лідерів виключити Росію із групи двадцяти найбільших економік світу. Президент Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і багато інших лідерів висловили стурбованість щодо участі Путіна в саміті і дали зрозуміти, що відмовляться від участі, якщо на саміті буде присутній Володимир Путін.
Дипломатичного розвороту не очікується
Псакі зазначила, що, хоча адміністрація США вітала намір Джакарти запросити Україну, Білий Дім налаштований песимістично стосовно того, що Москва здійснить розворот у дипломатії щодо продовження війни до майбутнього саміту G20.
«Ми однозначно поки що не бачили ознак, що Росія планує конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах, сказала Псакі. — Ми, безумовно, сподіваємось, що це зміниться, бо очевидно, що дипломатичні переговори та розмови — це спосіб покласти край цьому конфлікту, і президент Путін міг би покласти цьому кінець завтра, міг би покласти цьому кінець прямо зараз».
Саме Джо Байден запропонував Києву бути присутніми на зустрічах G20, якщо інші члени не погодяться вигнати Росію з двадцятки. Він зробив цю заяву минулого місяця, після зустрічі з членами НАТО і європейськими союзниками в Брюсселі, де, за його словами, вони обговорювали виключення Путіна з G20.
Ситуація, коли Китай підтримує Росію, а Захід – Україну, ставить індонезійського президента у складне становище. Зрештою його уряду, можливо, доведеться вирішити, чи готова G20 обміняти присутність Путіна на відсутність кількох західних лідерів.
«Ідеальним рішенням для Індонезії було запросити Зеленського і, щоб потім росіяни сказали, що Путін вирішив не їхати. Тоді "Джокові" не довелося б приймати рішення", - пояснив Грегорі Полінг "Голосу Америки", використовуючи прізвисько Відодо. Полінг займається дослідженнями зовнішньої політики США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.
Раніше у квітні адміністрація Байдена дала зрозуміти, що хоче, щоб G20 обговорила міжнародні економічні наслідки російського вторгнення і, можливо, відновлення України.
Ця ідея, ймовірно, викликатиме подальші розбіжності на економічному форумі. Члени «Великої двадцятки» з країн, що розвиваються, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка, Мексика, Саудівська Аравія та інші, запропонували свій власний порядок денний, заснований на ідеї відновлення після пандемії, що не відповідає прагненню Заходу ізолювати Путіна та допомогти Україні.
Джакарта визначила три основні теми свого президенства у G20: архітектура світової системи охорони здоров’я, перехід на відновлювальні джерела енергії та цифрова трансформація. Тезою цьогорічного саміту було обрано: «Відновимося разом, відновимося сильніше» — теза, яка може виявитися перекресленою на тлі нових геополітичних чвар, спровокованих путінською війною.
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Чому звичайні американці так підтримують Україну?
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Американці виявляють симпатії до українців і підтримують потужну допомогу Вашингтона Києву протистояти вторгненню, яке триває вже третій місяць.
Опитування показують потужну двопартійну підтримку додаткового фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, яке цього тижня запитав у Конгресу президент США Джо Байден, на додаток до пакету військової та гуманітарної допомоги в розмірі 13,6 мільярдів доларів, який законодавці схвалили минулого місяця.
Американці також підтримують прагнення Байдена прийняти українських біженців до Сполучених Штатів та прискорити процес їх легального в’їзду. Опитування дослідницького інституту Gallup, проведене 1-19 квітня, показало, що 78% американців схвалили «прийом до 100 тисяч» українських біженців у США — найвищий рівень підтримки американського суспільства прийому біженців, який Gallup виявив під час опитування щодо різних ситуацій біженців з 1939 року.
Підтримка широко поширена серед людей різної партійної приналежності, статі, освіти, доходів і регіонів країни, – сказала Лідія Саад, директор соціальних досліджень США в Gallup.
"Це не спірне питання", - сказала Саад "Голосу Америки". "У середовищі суперечок між двома партіями, дуже помітно, що більшість республіканців погоджуються з більшістю [демократів] у чомусь".
Тим часом опитування Reuters/Ipsos цього тижня показало, що 73% американців підтримують зусилля адміністрації постачати Україну зброєю, що є найвищим рівнем підтримки відтоді, як Росія вторглася до свого сусіда в лютому.
Існує також широка підтримка введення економічних санкцій проти Росії. А згідно з недавнім опитуванням Центру досліджень зв’язків із громадськістю Associated Press-NORC, 54% американців, переважно республіканців та незалежних, хочуть, щоб Байден став ще жорсткіше ставитися до Москви.
Сприяючі фактори
Серед причин високого рівня підтримки американців - швидка ескалація конфлікту, геополітичні наслідки нападу ядерної сили на країну, яка має спільні кордони з союзниками по НАТО, а також переміщення мільйонів людей протягом всього кількох місяців.
Ще до вторгнення американці загалом ставилися до українців прихильніше, ніж до росіяни, як показало опитування Gallup, проведене в лютому. Багато американців досі пам’ятають навчання часів Холодної війни з підготовки до російської ядерної атаки, сказала Мішель Келсо, доцент соціології та міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона в американській столиці.
Я думаю, що це зачіпає історичний страх перед Росією і здатність Росії завдати нам реальної шкоди, – сказала вона «Голосу Америки». Зовсім недавно американці, зокрема демократи, бачили Москву як ворожу силу, яка намагалася втрутитися у президентські вибори в США 2016 року на користь Дональда Трампа.
Ефективність лобіювання понад 1 мільйона американців українського походження по всій країні також означає двопартійну підтримку в Конгресі, що призводить до швидкого потоку мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги до Києва.
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Сприяє солідарності американців з Україною також тої факт, що це - європейська та християнська країна.
"Існує певна ідентичність або ідентифікація за базовими характеристиками", - сказала Келсо. «Це не темно-коричневі люди, які приїжджають з Афганістану та Гаїті».
За винятком підтримки рішення адміністрації Клінтона про перевезення кількох сотень етнічних албанських біженців з Косово в 1999 році, жоден інший заклик щодо прийняття біженців не був підтриманий такою великою частиною американців широкого політичного спектру.
"Ставлення до прийняття біженців із Сирії, Гондурасу та Центральної Америки набагато більше різнилося відповідно до партійної приналежності", - сказала Саад. «Демократи набагато прихильніше ставляться до цих мігрантів, ніж республіканці. Незалежні — десь посередині».
Інші впливи
На відмінність між підтримкою українців і підтримкою інших груп також можуть вплинути обставини, за яких ці групи тікають. У той час як Україна перебуває під ударом значно більшої зовнішньої сили, Сирію та країни Центральної Америки розглядають як нації, які вирішують власні внутрішні проблеми — чи то безжальний диктатор, чи корумпований уряд, нездатний протистояти бідності та насильству банд. Обставини в цих країнах американцям набагато важче зрозуміти, ніж ситуацію в Україні, де сюжет простий, а лиходій – очевидний.
"Там не має єдиної людини на вершині, де б ви сказали: "Добре, якщо ми просто приберемо цю людину, все інше стане на свої місця", - сказала Келсо. Таким чином, в контексті російського вторгнення американцям легше зрозуміти і захистити принцип суверенітету, ніж у більш заплутаних конфліктах на Близькому Сході, які тривали десятиліттями.
Образ молодого та харизматичного лідера, який мужньо очолює свою країну під час війни, також викликав підтримку, вважає Келсо. Президент України Володимир Зеленський "для нас є слабшим супротивником, який кидає виклик (underdog)", а у США таких люблять, сказала дослідниця.
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Пентагон: американські військові навчають українців у Німеччині
Військовослужбовці США в Німеччині розпочали навчання українських військових на ключових системах, які використовуються для захисту України від російського масштабного вторгнення, повідомив на брифінгу 29 квітня речник Пентагону Джон Кірбі.
«Ці зусилля базуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже пройшли в інших місцях, а також включають навчання на радіолокаційних системах і бронетехніці, які нещодавно були оголошені частиною пакетів допомоги», – сказав Кірбі.
Зокрема, навчання проводять національні гвардійці з Флориди, які входили до складу Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи на заході Україні і мусили залишити країну через посилення загрози російського вторгнення у лютому.
«Нещодавнє возз’єднання цих членів Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам кажуть, було емоційною зустріччю, враховуючи міцні зв’язки, які утворилися, коли вони разом жили і працювали до того, як тимчасово розлучилися в лютому», – сказав представник Міноборони США.
США – не єдина країна, яка навчає українських військовослужбовців. 28 квітня міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що канадські військові навчають українців працювати з гаубицями М-777 у Європі.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що українські військові «вже деякий час» опановують західну зброю.
Раніше Палата представників Сполучених Штатів підтримала проєкт закону про лендліз. 7 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.
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