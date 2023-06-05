Ріші Сунак про кандидатуру Бена Воллеса на генсека НАТО: користується повагою, особливо через підтримку України  

Ніккі Гейлі, претендентка в кандидати у президенти від Республіканської партії США на перегонах 2024 року заявила, що США повинні продовжувати допомагати Україні у війні проти РФ. Її заяви пролунали під час програми на каналі CNN у форматі зустрічі з виборцями в американському штаті Айова.

"Це більше, ніж Україна, це війна за свободу, і ми маємо перемогти. Росіяни порушили їхні свободи…Всі казали, що вони (українці – ред. ГА) протримаються 5 днів, але їхня пристрасність та воля штовхає їх уперед. Ми повинні зрозуміти, що перемога України – це перемога для нас всіх", - сказала Гейлі, відповідаючи на питання, чому США повинні допомагати Україні.

Гейлі назвала Путіна тираном та додала, що якщо Росія вторгнеться в Польщу та країни Балтії, це означатиме світову війну.

"Це про попередження війни. Як попередити війну? Це не те, що ми дамо готівку Україні чи дислокуємо наших солдат в Україну. Ми повинні працювати з нашими союзниками, щоб дати їм (українцям – ред. ГА) обладнання, боєприпаси для перемоги. Тому що коли Україна переможе, це надішле сигнал Китаю щодо Тайваню, це надішле сигнал Ірану, який хоче створити ядерну бомбу, надішле сигнал Північній Кореї, яка випробовує балістичні ракети. Це надішле сигнал Росії, що все скінчено", - сказала Гейлі.

Вона додала, що війна скінчилась би за день, якщо РФ вивела свої війська. Натомість, якщо Україна відступить, ми матимемо світову війну, попередила Гейлі.

Політикиня також розкритикувала позицію щодо війни Росії проти України своїх суперників на кандидатуру від Республіканської партії колишнього президента Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса.

Як повідомляв Голос Америки, Десантіс раніше назвав російсько-українську війну далекою від сфери інтересів Америки «територіальною суперечкою», щоправда пізніше він сказав, що його оцінки «були неправильно охарактеризовані». «Очевидно, що Росія вторглася - це було неправильно. Вони вторглися в Крим і захопили його 2014 - це було неправильно», - сказав він в інтерв’ю для телепрограми «Пірс Морґан без цензури». Вторгнення Росії в Україну Десантіс назвав великим прорахунком Путіна, який дорого коштуватиме. Десантіс підкреслив, що російський президент «ворожий до США», і заявив, що Путіна треба притягати до відповідальності за злочини війни в Україні.

Інший претендент на посаду кандидата від республіканської партії Дональд Трамп у травні в програмі CNN сказав, що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.

Ніккі Гейлі назвала позиції своїх суперників щодо Росії помилковими. "Ми повинні зрозуміти, що це йдеться про більш глобальні речі. І коли вони говорять, що це територіальний конфлікт, це просто неправда. Говорити, що ми повинні залишатися нейтральними? Це у найкращих інтересах Америки та нашої національної безпеки, щоб Україна перемогла. Ми повинні зробити так, щоб це сталося та завершити це", - заявила Гейлі.

Очікується, що пізніше цього тижня про свій намір брати участь у президентських перегонах 2024 оголосять колишній віце-президент США Майк Пенс та губернатор Нью Джерзі Кріс Крісті.

Найімовірнішим претендентом на вибори від Демократичної партії називають чинного президента США Джо Байдена.

В матеріалі використані джерела CNN