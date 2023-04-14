Сунак і Зеленський обговорили посилення допомоги Україні. ЗСУ відступають у Бахмуті

Безпека Європи залежить від міцних трансатлантичних відносин між ЄС та США, на цьому наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Вашингтоні під час свого виступу в Atlantic Council. Він розкритикував ідею так званої "стратегічної автономії" Європи, про яку неодноразово заявляв президент Франції Еммануель Макрон.

Польський прем’єр прямо не назвав авторів цього плану. Втім напередодні президент Франції після візиту в Китай заявляв, що європейські країни повинні відокремитися від політики США, уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. Пізніше Макрон уточнив, що вважає за необхідне для Європи, і Франції зокрема, дотримувалися самостійної політики, зберігаючи союзницькі відносини з Америкою.

Матеуш Моравецький натомість вважає, що така політика збільшить залежність від Китаю. Так само як раніше Росія мала великий вплив на Європу.

«Деякі європейські лідери поїхали до Пекіна. Вони сподіваються, що зможуть продавати більше товарів ЄС до Китаю за рахунок великих геополітичних витрат, роблячи нас більш залежними від Китаю. Тому я не зовсім розумію концепцію стратегічної автономії, це де-факто означає стрілянину собі в коліно. Та сама помилка, яка була зроблена з Росією. Це була драматична помилка зробити деякі європейські країни залежними від російського газу», - заявив глава польського уряду.

Прем’єр Моравецький вважає, що Європа у попередні роки зробила помилку, збільшуючи енергетичну співпрацю з Кремлем. Але після нападу Росії на Україну попередня модель розвитку економіки вже не працює.

«Макроекономічна та бізнес-модель наших західноєвропейських сусідів базувалася на кількох стовпах. Дуже дешева енергія з Росії. Безоплатна безпека від Сполучених Штатів. Продукти з високою маржою, що продаються до Китаю з країн Західної Європи», - продовжив Моравецький.ʼ

За словами Матеуша Моравецького, небезпека продовження військової агресії з боку Кремля залишається, тому країни Європи мають використати перевірений часом безпековий механізм – НАТО.

«Ми знаємо, що Україна не є кінцевою метою Росії. Путін дуже чітко сказав, якщо виграє Росія, ми будемо наступними. А якщо ми будемо наступними, ми маємо бути підготовлені. НАТО є ключем до безпеки вільного світу. Разом ми настільки сильні, що нам, можливо, ніколи не доведеться боротися. Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни, як казали римляни. Атлантична співпраця дала нам десятиліття мирного життя та мирного стабільного розвитку. Її потрібно зміцнити. Це чудово, що Швеція збирається приєднатися до НАТО, а Фінляндія вже приєдналася до НАТО, це провал Путіна та Кремля. Після 30 років трансформації Польща готова взяти на себе роль регіонального лідера», - заявив прем'єр-міністр Польщі.

Головний висновок останніх років, на думку польського прем’єра, це співпраця між демократичними країнами, а тісні зв'язки з автократіями несуть лише приховані збитки, додав Моравецький.

«Тепер ми знаємо, що торгівля з тиранами має приховані витрати. Тепер ми знаємо, що cправжній розвиток гарантовано лише з передбачуваними партнерами, які поділяють наші спільні цінності», - наголосив глава уряду.

На думку прем’єра Польщі, Україна своєю боротьбою довела, що вона належить до вільного світу. Тому Україну потрібно приймати в ЄС та НАТО. Адже якщо Україна зазнає поразки, мир буде втрачено на десятиріччя, вказав Матеуш Моравецький. За його словами, поразка в Україні може стати початком завершення золотої ери Заходу.

Як повідомляв Голос Америки, раніше у Вашингтоні Моравецький заявляв, що Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі, й для цього співпрацює зі США.