Свинина, кава і туалетний папір, - чого іще не вистачає на полицях деяких американських магазинів і чому?

Курятина, свинина, газовані напої, солодощі, туалетний папір, підгузники - одразу кілька категорій товарів можуть стати дефіцитом в американських магазинах, й подекуди нестача уже відчутна, пише USA Today. І причин одразу декілька.

Передусім, проблема полягає у перебоях у мережі постачання: у портах південної Каліфорнії стався застій споживчих і промислових товарів на мільярди доларів. Але аналітики наголошують, що схожі проблеми існують по всій країні: склади переповнені, на залізничних вузлах не вистачає персоналу, бракує й водіїв вантажівок.

Системні проблеми світової мережі постачання існували давно, кажуть експерти. Але гострі логістичні перебої стались із початком виходу з пандемії й пожвавленням економіки, коли активність споживачів різко зросла. Продавці стрімко збільшили замовлення товарів, але ані виробництво, ані логістика виявились не готовими. Тож затримки почали наростати, як лавина. Схожі логістичні проблеми зараз мають й інші країни, зокрема, Велика Британія.

Американські виробники намагаються вирішити ситуацію по-різному: відомий виробник морозива зменшує кількість смаків, виробник кетчупу збільшив виробництво товару в індивідуальному пакуванні через те, що із пандемією більше людей почали брати їжу на виніс замість відвідання ресторанів, виробники підгузків оголосили про подорожчання через брак сировини.

До цього додаються проблеми з окремими товарами. Так, Бразилія, найбільший у світі виробник кави, страждає від посухи. Митна суперечка між США і Канадою призвела до затримки на кордоні риби та рибопродуктів. Виробник популярного у США десерту має дефіцит робочої сили, що лише загострюється через страйк робітників. Виробництво туалетного паперу все ще не вийшло на рівень, що задовільнило б запит споживачів з моменту початку пандемії.

Найбільше від потенційного дефіциту товарів постраждають саме невеличкі бізнеси, кажуть експерти, адже більші мережі фінансово стабільніші й можуть швидше отримувати товари, - а також американські покупці, яким радять уже починати купувати подарунки на Різдво.

Окрема ситуація склалась із виробництвом м'яса, ​повідомляє CNN. Зокрема, у Каліфорнії із нового року починають діяти нові, гуманніші правила для розведення свинини, що потребуватимуть від фермерів більше площі для утримання тварин. Відповідне зростання вартості виробництва позначиться й на ціні м'яса для споживачів. З минулого року у штаті діють дещо гуманніші правила утримання корів і курей. Схожі новації планують запровадити у Массачуссетсі.

Видання відзначає, що ЄС, Канада, Австралія, Нова Зеландія та десятки інших країн також поступово вводять нові гуманніші правила для тваринництва.

У матеріалі використані джерела: USA Today, CNN

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