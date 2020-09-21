Трамп заявив, що назве свого номінанта у Верховний суд цього тижня. Як голосуватимуть сенатори?

Після смерті судді Рут Бейдер Гінзбург у Верховному суді США з’явилось вакантне місце. Всього верховних суддів - дев’ять, їх номінує президент і затверджує Сенат. Перед своєю смертю Гінзбург написала у листі до онучки: «Моє найбільше бажання, щоб мою заміну не призначили до приходу нового президента на посаду». Тобто до виборів, які заплановані на 3 листопада.

Втім, президент Трамп заявив, що слід негайно приступити до призначення нового верховного судді. Він сказав, що оголосить свого номінанта чи номінантку 25 або 26 вересня - тобто вже цього тижня. Його підтримали більшість республіканців, демократи напаки виступили проти такого рішення. Вони кажуть, що затвердження нового судді має відбутись після виборів.

Це остання відчайдушна задишка корумпованого республіканського керівництва, яке не відображає поглядів та цінностей нашого народу.

Cенаторка-демократка Елізабет Воррен написала у своєму твіттері: “Мітч Макконнелл та Дональд Трамп спробують назвати нового суддю за лічені тижні до виборів. Це остання відчайдушна задишка корумпованого республіканського керівництва, яке не відображає поглядів та цінностей нашого народу. Я буду чіткою: жодного затвердження до інавгурації”.

Натомість сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем вважає, що республіканці не повинні слухати демократів. “Повчання демократів про те, як проводити затвердження суддів, - це як поради підпалювача пожежному відділу”, - написав сенатор Ґрем.

Повчання демократів про те, як проводити затвердження суддів, - це як поради підпалювача пожежному відділу.

За процедурою, після того, як президент оголошує кандидатуру, за номінацію голосує Сенат. Для затвердження необхідно просту більшість, 51 голос - якраз така кількість у Сенаті за республіканцями. Втім, уже двоє сенаторок від Республіканської партії заявили, що на їхній погляд призначення верховного судді має відбутись вже після виборів.

Таку думку висловила С’юзен Колінз зі штату Мейн та Лайза Мурковскі з Аляски. Ще один сенатор-республіканець Мітт Ромні зі штату Юта, який належить до поміркованого крила партії, поки вагається зі своїм голосом.

Як повідомляють американські ЗМІ, одними з найбільш ймовірних номінанток у Верховний суд є дві судді є Апеляційного суду США, "консервативні римокатолички" Емі Коні Барретт або Барбара Лагоа.

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