Клімкін пов'язав вирок Сущенку із небезпеками для відвідувачів чемпіонату світу у Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав відвідувачів Чемпіонату світу з футболу у Росії зважати на ризики та загрози. Таким чином голова МЗС прокоментував засудження російським судом українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі.

"Хтось журналістів рятує, а хтось - саджає. Хоча, від РФ ніхто іншого і не очікував. Будемо всіма силами боротися за Романа і далі. Ще раз закликаю всіх, хто збирається до Росії на Чемпіонат світу з футболу, бути свідомими ризиків та загроз, і не допустити лиха. Романе, тримайтеся!", - твітує у понеділок Клімкін.

Як повідомляють ЗМІ, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив йому покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Як відзначає УП, власкора "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. При цьому Росія порушила міжнародні правила.

Офіційні особи у США поки що не прокоментували вирок Сущенку. Це очевидно відбудеться протягом дня. Українська служба "Голосу Америки" стежить за ситуацією.

Між тим коментатори в англомовному просторі активно пишуть про вирок російського суду.

"Ще один політичний в'язень", - твітує про вирок щодо Сущенка Ґай Елствер з ізраїльського видання Walla News.

"Путін боїться та ненавидить його тому, що Сущенко українець і як журналіст не перебуває під впливом Кремля", - ділиться своєю оцінкою Майк Маккей, колишній міжнародний спостерігач на виборах в Україні.





У середині травня речник МВС України Артем Шевченко заявив, що вважає справедливим обмін керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого раніше було затримано в Україні, на Сущенка. Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголошено про підозру у державній зраді.

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