США та Австралія домовились працювати з Китаєм у питаннях продовольчої безпеки та впливу на Росію

Уряди США та Австралії за підсумками Консультацій у форматі AUSMIN (на рівні міністрів Австралії та Сполучених Штатів Америки) засудили “аморальну” війну Росії проти України та домовились працювати з Китаєм в питанні продовольчої безпеки у світі.

“Сторони підкреслили, що війна Росії спричиняє величезні людські страждання та посилює нинішню вразливість світової економіки. Вони засудили використання Росією продовольства як зброї, включно з її рішенням припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі та її атаки, що тривають, на українське сільське господарство та експортну інфраструктуру. Сторони закликали всіх, хто має вплив на Росію, особливо Китай, застосувати цей вплив зараз, щоб припинити війну”, - мовиться у підсумковій заяві.

Представники урядів США та Австралії “підтвердили важливість співпраці з Китайською народною республікою, щоб вирішити проблеми глобальних та спільних інтересів, зокрема, щодо змін клімату, глобальної продовольчої та харчової безпеки, торгівлі та макроекономічної стабільності”.

У Консультаціях AUSMIN взяли участь очільники міністерств закордонних справ та оборони: держсекретар США Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Австралії Річард Марлз.

У підсумковій заяві також мовиться, що сторони “взяли на себе зобов’язання підтримувати глобальний порядок, заснований на міжнародному праві, включаючи фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності. Вони засудили незаконну та аморальну війну Росії проти України та знову закликали Росію негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України”.

Представники урядів засудили також надання Іраном безпілотників Росії для використання у війні проти України.

Ядерні загрози Росії уряди США та Австралії визначили як “серйозну та неприйнятну загрозу міжнародному миру та безпеці”.

“Використання ядерної зброї зустріне рішучу відповідь міжнародної спільноти”, - заявили міністри двох країн.

Австралійсько-американські міністерські консультації (AUSMIN) проводять щороку, по черзі в Австралії та у США. У них беруть участь глави МЗС, оборонних відомств та інші високопосадовці від цих відомств. Зазвичай на цих зустрічах сторони обговорюють свої позиції та підходи щодо вирішення найбільших глобальних і регіональних питань та двостороннього співробітництва у сфері безпеки та оборони.