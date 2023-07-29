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США та Австралія домовились працювати з Китаєм у питаннях продовольчої безпеки та впливу на Росію
Уряди США та Австралії за підсумками Консультацій у форматі AUSMIN (на рівні міністрів Австралії та Сполучених Штатів Америки) засудили “аморальну” війну Росії проти України та домовились працювати з Китаєм в питанні продовольчої безпеки у світі.
“Сторони підкреслили, що війна Росії спричиняє величезні людські страждання та посилює нинішню вразливість світової економіки. Вони засудили використання Росією продовольства як зброї, включно з її рішенням припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі та її атаки, що тривають, на українське сільське господарство та експортну інфраструктуру. Сторони закликали всіх, хто має вплив на Росію, особливо Китай, застосувати цей вплив зараз, щоб припинити війну”, - мовиться у підсумковій заяві.
Представники урядів США та Австралії “підтвердили важливість співпраці з Китайською народною республікою, щоб вирішити проблеми глобальних та спільних інтересів, зокрема, щодо змін клімату, глобальної продовольчої та харчової безпеки, торгівлі та макроекономічної стабільності”.
У Консультаціях AUSMIN взяли участь очільники міністерств закордонних справ та оборони: держсекретар США Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Австралії Річард Марлз.
У підсумковій заяві також мовиться, що сторони “взяли на себе зобов’язання підтримувати глобальний порядок, заснований на міжнародному праві, включаючи фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності. Вони засудили незаконну та аморальну війну Росії проти України та знову закликали Росію негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України”.
Представники урядів засудили також надання Іраном безпілотників Росії для використання у війні проти України.
Ядерні загрози Росії уряди США та Австралії визначили як “серйозну та неприйнятну загрозу міжнародному миру та безпеці”.
“Використання ядерної зброї зустріне рішучу відповідь міжнародної спільноти”, - заявили міністри двох країн.
Австралійсько-американські міністерські консультації (AUSMIN) проводять щороку, по черзі в Австралії та у США. У них беруть участь глави МЗС, оборонних відомств та інші високопосадовці від цих відомств. Зазвичай на цих зустрічах сторони обговорюють свої позиції та підходи щодо вирішення найбільших глобальних і регіональних питань та двостороннього співробітництва у сфері безпеки та оборони.
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- Голос Америки
США висловили Китаю занепокоєння, що деякі їхні компанії можуть надсилати в Росію технології для зброї
Ентоні Блінкен, державний секретар США, під час візиту до Австралії висловив сподівання, що Китай “зробить усе можливе”, щоб уникнути постачання до Росії технологій подвійного призначення – матеріалів, які можуть бути використані, у тому числі, для зброї. Із відповідним занепокоєнням Штати поділилися з Пекіном.
"У нас є занепокоєння щодо окремих організацій (в Китаї - ред.), які надають технології, технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які потім будуть використовуватися в Україні. Цим занепокоєнням ми поділилися з Пекіном, і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося", - заявив Держсекретар США.
“Китай неодноразово запевняв нас, і не тільки нас, а й багато інших країн, що він не надає матеріальної летальної допомоги Росії для її використання проти України. І ми дуже серйозно ставимося до цих запевнень”, – цитує Блінкена агенція Reuters.
Держсекретар США, зокрема, озвучив занепокоєння щодо окремих китайських організацій, які надають Росії так звані технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які Росія використовує у своїй війні проти України.
Загалом США, як повідомляв Голос Америки, наполегливо намагаються обмежити військові потуги Росії шляхом запобігання її доступу до військових постачань, зокрема, через санкції. Так, останні санкції від США та партнерів були покликані позбавити Росію необхідних їй технологій і зірвати здатність військового виробництва в Росії поповнювати поставки.
Серед інших компаній, які США звинувачують в обході експортних обмежень та санкцій і постачанні компонентів для російської війни, під санкції потрапили компанії з ОАЕ та Росії.
Китай запевняв раніше, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, а у США заявляли, що цінують такий підхід і не бачать свідчень, які б суперечили цим заявам. США звернулись до Китаю з проханням пильнувати, щоб китайські компанії не передавали Росії технології, які вона може використати для війни в Україні, заявив Ентоні Блінкен під час брифінгу для преси в Пекіні минулого місяця.
Натомість цими днями видання Politico на основі аналізу митних даних Китаю оприлюднило публікацію, що Китай надає стільки військового спорядження Росії, що його достатньо для спорядження цілої армії.
- Голос Америки
Ліверпуль провів Марш рівності KyivPride від імені України. Фоторепортаж
Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну Росії проти України масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.
Раніше цього року це ж британське місто приймало і Єврообачення-2023 від імені України, коли фінал пісенного конкурсу зібрав найбільшу телевізійну аудиторію (лише у Британії конкурс подивились 11 мільйонів глядачів).
Вітати захід ЛГБТІК+ на вулиці Ліверпуля вийшли тисячі людей.
“Війна не закінчилась”, – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.
Едвард Різ, речник КиївПрайду, також взяв участь у події. Як цитує Різа видання Guardian, парад має на меті “нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася”.
За словами Різ, представники ЛГБТІК+ спільноти страждають від відсутності прав у всьому світі. “Консервативна християнська програма та антигендерний рух є дуже потужними тут, у Великій Британії, США та Європі та всюди, тому дуже важливо вистояти разом, тому що ця війна за наші права не закінчилася”, - каже активіст.
Різ також заявив у Ліверпулі, що “Україна бореться за своє виживання”, цитує активіста видання Sky News.
Про війну в Україні та терористичні атаки Росії члени ЛГБТІК+ спільноти нагадували і під час Прайду у Німеччині.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у лавах Збройних Сил України геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди служать пліч-о-пліч із гетеросексуальними військовими. Вони мають власне об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" та шеврон із єдинорогом. Одностатеві пари в Україні не можуть офіційно скріпити свої стосунки перед державою.
Як американські бізнесмени українського походження та зірки Голлівуду підтримують Україну. Відео
Американські бізнесмени українського походження з перших днів повномасштабної війни взялися фінансово допомагати Україні, переказуючи мільйони доларів. Хтось – армії, інші - переселенцям. Низка підприємців для ефективнішої та швидшої допомоги навіть заснували власні благодійні фонди.
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