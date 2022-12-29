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Росія має відповісти в судах за знищення української культури – PEN America
США допомагають Україні відстежувати кількість зруйнованих росіянами бібліотек, музеїв та пам’яток. Ці докази можуть знадобитися в судах проти Росії, і завдяки їм є шанс довести, що атаки на українську культуру - ознака геноциду. Про це Голосу Америки заявили у правозахисній організації письменників та журналістів PEN America.
На початку грудня делегація авторів зі США побувала в Україні та представила звіт PEN America про втрати української культури через війну з Росією. Письменники побачили зруйновану бібліотеку Чернігова, відвідали понівечені росіянами Ірпінь, Бучу, Гостомель та Бородянку.
Співавторка звіту про втрати української культури, правозахисниця, перша директорка PEN America Лізль Гернтхольц в інтерв'ю Голосу Америки закликала світ активніше реагувати на культурні втрати України та видавати більше книг з перекладами на українську мову.
Ірина Шинкаренко: У вашому звіті "Українська культура під ударом: знищення української культури у війні Росії проти України" є багато цифр про зруйновані українські бібліотеки, книги, музеї. Як ви збирали ці дані, та як можна оцінити втрати української культури з лютого 2022 року?
Лізль Гернтхольц, перша директорка PEN America: Ми отримали цифри з різних джерел. Міністерство культури та інформаційної політики України відстежує ці руйнування від початку. Тож вони мають доволі повні дані. Також ЮНЕСКО відстежує це в рамках своєї роботи з охорони культурної спадщини. Крім того, є організації громадянського суспільства, деякі з них розташовані у США, які також використовують технології, як-от супутникові зображення, щоб відстежувати руйнування. Тож є низка державних і неурядових організацій, які зосереджуються на справді детальних і точних описах того, що було знищено росіянами під час цієї війни.
У вересні українська влада заявила, що 49 бібліотек було пошкоджено від почтаку повномасштабної війни. Також у серпні в інтерв’ю Оксана Бояринова, яка входить до правління Української бібліотечної асоціації, сказала, що близько 2,5 тис. бібліотек по всій країні зачинилися через руйнування, або через те, що їхні працівники були змушені залишити роботу. За її словами, щонайменше 21 бібліотека по всій Україні втратила весь свій фонд. Тож ми знаємо, що книгам завдано значної шкоди.
І.Ш.: У звіті ви згадали зокрема про Харків як осередок видавничого бізнесу України. Чи можна оцінити, скільки видавництв втратили свій бізнес через війну і, можливо, втрати майбутніх накладів книг?
Л.Г.: Складно назвати цифри, бо ми знаємо, що Харків дуже постраждав від війни. Деякі видавництва втратили приміщення для бізнесу. Багато хто втратив працівників. В Україні зачинилися книжкові магазини, роздрібні торгові точки. Але ми також знаємо, що через три місяці після початку воєнного вторгнення в лютому Міністерство культури України з'ясувало, що приблизно 74% видавців усе ж намагаються певним чином працювати. Отже, це галузь, яка дуже сильно постраждала, але вона водночас досить стійка. Наприклад, Vivat, одне з великих видавництв, відкрило свій перший книжковий магазин у Києві в жовтні. Тож я вважаю, що ця галузь справді бореться.
І.Ш.: Що вам відомо про переслідування українських письменників? У своєму звіті ви згадали Володимира Вакуленка.
Переслідування культурних діячів, людей, які писали українською мовою, людей, які писали про Україну, які писали про спротив окупації, багато з цих людей були мішенями ще до вторгнення 24 лютого.
Л.Г.: Убивство Володимира Вакуленка є особливо трагічним. Він був дитячим письменником, активістом, тому, найімовірніше, він і став мішенню. Але ми знаємо, що, особливо до лютого 2022 року, напади на письменників, художників, працівників культури однозначно були тактикою репресій. Ми знаємо, що, наприклад, Сергія Захарова, якого називають донецьким Бенксі, затримали та били. Ми знаємо, що Станіслава Аcєєва також тримали у в'язниці і катували. Тож із 2014 року відбувається дуже цілеспрямоване переслідування діячів культури. Ми знаємо, що багатьом довелося виїхати через страх за свою безпеку. Але цілком зрозуміло, що переслідування культурних діячів, людей, які писали українською мовою, людей, які писали про Україну, які писали про спротив окупації, багато з цих людей були мішенями ще до вторгнення 24 лютого.
І.Ш.: У звіті ви зазначали, що російські напади на українську культуру є цілеспрямованими, і самі українці це знають. Але чи можна довести це всьому світу?
Л.Г.: По-перше, чому очевидно, що відбувається навмисна атака на культуру? Тому що напади настільки розповсюджені. Йдеться не про один чи два удари, які могли бути нанесені по культурному центру, театру чи музею. Ми говоримо про масове знищення, тому сама собою напрошується думка, що це цілеспрямовано. Крім того, проведена певна робота, і є дуже конкретні приклади. Наприклад, є дослідження низки американських організацій, які оглянули пам’ятки, включно з музеями, що зазнали пошкоджень, і це не можна пояснити їхньою близькістю до військових об'єктів. Ці музеї розташовані в глушині. Навколо них немає військової інфраструктури. Біля них немає військових. Тож немає жодних причин, щоб по них стріляти.
Для атак на деякі з цих об'єктів немає жодних інших причин крім того, що вони є символами української ідентичності та української культури.
І про один із об'єктів, який ми задокументували, мені особливо боляче говорити. Це невеликий Палац культури в Лозовій. Біля тієї будівлі не було нічого, що мало б військове значення. Тож я думаю, що є багато доказів, які свідчать, що для атак на деякі з цих об'єктів немає жодних інших причин крім того, що вони є символами української ідентичності та української культури.
I.Ш.: Ви також згадали деякі організації та міжнародні документи, які захищають культуру. То чи вдасться покарати росіян за злочини проти української культури?
Л.Г.: Я вважаю, що остаточне притягнення до відповідальності завжди займає певний час. Але міжнародна спільнота розробила механізм - Комісію з розслідування порушень прав людини в Україні (Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні, - ред.). Це механізм зі збору доказів, вони залучили експертів, людей, які мають досвід у розслідуваннях воєнних злочинів і злочинів проти людства. Тому це важлива складова в процесі притягнення до відповідальності, і вочевидь дозволить це зробити. Українці самі є взірцем у тому, скільки витрачають зусиль, щоб збирати докази про воєнні злочини.
Я налаштована оптимістично, що відповідальність настане
Скільки часу знадобиться, щоб притягнути винних до суду, щоб вони відповіли за скоєне - важко сказати. Але я вважаю що врешті решт вони понесуть покарання. Часто одним із найбільших труднощів наприкінці конфлікту є те, що в ході війни значна частина доказів втрачається. Але в даній ситуації цього не станеться. Як людина, яка займається такими справами тривалий час, я налаштована оптимістично, що відповідальність настане.
I.Ш.: Коли йдеться про злочини Росії проти української культури, які суди можуть ухвалювати рішення в цій справі?
Л.Г.: Ми повинні більше акцентувати на тому, що злочини проти культури - це також воєнні злочини, вони підпадають під визначення воєнних злочинів, деякі з них можуть навіть вважатися звірствами - і при зборі цих доказів імовірно вдасться показати, що це ознаки геноциду. Бо вони спрямовані на те, щоб стерти ідентичність та весь український народ. Але я думаю, що ми повинні зробити більше, щоб змусити міжнародну спільноту вкладати ресурси для розслідування цих злочинів проти культури.
Ми сподіваємося, що нам вдасться змусити Комісію з розслідування порушень розкривати ці злочини та збирати докази. Ми справді сподіваємося, що врешті-решт будуть запроваджені механізми відповідальності: чи це буде в українських судах, чи міжнародна спільнота створить трибунал, чи врешті-решт Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, і ці напади на культуру будуть також розслідуватися.
I.Ш.: Як світ може допомогти у відновленні української культури після російських злочинів?
Л.Г.: Є речі, які безцінні, і їхня втрата незамінна. Ми знаємо, що це мистецтво. Ми знаємо, що це були дійсно безцінні книги. Це неможливо замінити, але міжнародна спільнота може зробити більше для захисту культури зараз. Я думаю, що це одна з прогалин. Ми повинні справді захистити окремих людей: сценаристів, танцюристів, акторів, директорів музеїв, кураторів, ми повинні зробити набагато більше, щоб переконатися, що є місця, де вони можуть продовжувати творити культуру. Ми можемо перекласти більше книг. Ми можемо більше української літератури перекладати англійською. Ми можемо перекладати більше літератури українською, це ті речі, які можна зробити, які допоможуть зберегти культуру в майбутньому і, можливо, зменшити масштаб втрат.
I.Ш.: : Можливо, ви можете розповісти про плани PEN America щодо цього?
Л.Г.: Ми працюємо з партнерами, передусім, щоб відстоювати збір коштів для перекладів. Ми залучили групу українських поетів і письменників до щорічного фестивалю, ми плануємо й надалі висвітлювати поетів, у нас були різні онлайн-читання української літератури, поезії тощо, тому ми сподіваємося, що зможемо й надалі привертати увагу до українських письменників і поетів, заохочувати переклади, заохочувати людей їх читати.
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- Голос Америки
У Конгресі США нового скликання спробують визнати дії Росії геноцидом
Дії Росії в Україні, зокрема, депортації і навмисне вбивство мирного населення, планують визнати геноцидом проти українського народу в новому скликанні Конгресу США, що розпочинає роботу в січні. Про наміри ухвалити відповідну резолюцію заявив співавтор відповідної законодавчої ініціативи сенатор-демократ Бен Кардін.
На сторінці у Twitter сенатор написав: “Я знову спробую у 118-му скликанні Конгресу ухвалити резолюцію Сенату, яка визнає, що росіяни в Україні скоюють геноцид”. При цьому конкретної дати, коли може бути проголосований документ, він не уточнив.
Резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США. Тепер вона готова до винесення на голосування у Сенаті. Після рішення комітету в коментарі для "Голосу Америки" у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша пояснили: “Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера”.
Співавторами резолюції є сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій.
Резолюція засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України, а також закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати владу України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу. Документ також підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення до відповідальності російських політичних лідерів і військового персоналу.
Про скоєння Росією геноциду щодо українського народу під час свого виступу в Конгресі США 21 грудня говорив президент України Володимир Зеленський. На спільному засіданні обох палат Конгресу США він також зазначив, що спільником геноцидної війни Росії проти України став Іран.
"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз. Ми повинні зробити це!" - сказав Зеленський.
Цю заяву президента України прокоментували в іранському МЗС. Зокрема речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що на засіданні Конгресу США прозвучали "неодноразові звинувачення та грубі зауваження" проти Ісламської республіки Іран.
Тим часом в Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні традиційно називають беззмістовними. Зокрема, голова ради провладної партії "Єдина Росія" заявляв, що звинувачення Росії в геноциді є "нікчемними з юридичної точки зору і брехливі за своєю суттю заяви".
- Голос Америки
Конгресвумен Джуді Чу: «Мужність українського народу є натхненням для кожного». Відео
«Це надихає тому, що Україна мала набагато менше можливостей дати відсіч російському вторгненню. І все ж вони змогли зупинити Росію від захоплення України. Мужність українського народу є натхненням для кожного», - заявила конгресвумен-демократка від штату Каліфорнія Джуді Чу.
- Голос Америки
Неправдиве українське походження та російський олігарх. Прокуратура США розслідуватиме новобраного конгресмена
Федеральна прокуратура США розслідує справу новообраного конгресмена Джорджа Сантоса після того, як республіканець з Нью-Йорка збрехав у своєму резюме. Провідні американські ЗМІ повідомляють, що федеральна прокуратура перевіряє фінансовий стан Сантоса, зокрема походження 700 тисяч доларів, за рахунок яких він фінансував свою виборчу кампанію.
Також з’являються нові подробиці про зв’язок Сантоса з російським олігархом, близьким до президента Росії Володимира Путіна. Поки журналісти знаходять нові докази неправдивості його заяв, демократи закликають його піти у відставку.
Джордж Сантос, який був обраний у листопаді як перший відкритий гей-республіканець, визнав, що сказав неправду про своє походження, освіту та досвід роботи. ЗМІ також дізналися, що він має багатотисячну заборгованість за оренду та багаторічний шлюб, про який він ніколи не повідомляв.
Перша публікація зі звинуваченнями на адресу Сантоса з’явилася у газеті New York Times минулого тижня. Після цього тему підхопили інші медіа, зокрема CNN, які опублікували подальші свідчення неправдивих даних. Після тижневої мовчанки Сантос вибачився, але в інтерв’ю газеті New York Post сказав: «Мої гріхи тут прикрашають моє резюме. Мені шкода».
Адвокат Сантоса назвав «наклепницькими» повідомлення про те, що той збрехав про навчання в коледжі та про досвід роботи. Зокрема, Сантос під час своєї кампанії сказав, що працював у відомих фінансових фірмах – Goldman Sachs і Citigroup.
Але в інтерв’ю New York Post Сантос сказав, що «ніколи не працював напряму» в жодній з цих фірм, сказавши, що «невірно висловився», а насправді мав на увазі, що працював у компанії під назвою Link Bridge на посаді віце-президента, де він мав справу з обома фінансовими гігантами.
Він також зізнався, що не навчався в коледжі, хоча раніше стверджував, що отримав диплом у коледжі Барух у Нью-Йорку у 2010 році. «Я не закінчував жодного вищого навчального закладу. Мені соромно і шкода, що я прикрасив своє резюме», - сказав він, додавши, що «ми всі робимо дурниці в житті».
Опонент від Демократичної партії, який програв йому на виборах, Роберт Циммерман висловив надію, що Міністерство юстиції США, Комітет з питань етики Палати представників та інші сили втрутяться, щоб не допустити Сантоса до Конгресу.
Джодж Сантос і Україна
Новобраний 34-х річний член Конгресу Джордж Сантос визнав, що говорив неправду про своє життя, включно зі своїм походженням, зокрема, коли він стверджував, що частково походить з єврейської родини з України.
Він також виступав проти американської допомоги Україні, у своїх твітах він звинувачував президента Джо Байдена у тому, що той хоче відправити в Україну американських солдатів та називав Україну «тоталітарним режимом» в інтерв’ю Washington Post вже після нападу Росії на Україну.
«Це не те, що Україна є великою демократією. Це тоталітарний режим. Вони не є великим бастіоном свободи», – сказав Washington Post майбутній конгресмен, який вважає, що українці «вітали росіян» на своїй території, і що українці на сході «почуваються більше росіянами, ніж українцями».
«Українське прізвище змінили заради виживання»
Увагу журналістів привернуло твердження Сантоса, що його батько був католиком, а мати – єврейкою, і що «обидві віри – мої». На веб-сайті його кампанії мовиться, що його «бабуся і дідусь втекли від переслідувань євреїв в Україні, оселилися в Бельгії та знову втекли від переслідувань під час Другої світової війни».
За його словами, історичне єврейське ім’я його матері було «Забровський». Під час виступу в Fox News Digital Show у лютому Сантос сказав, що його дідусь і бабуся по материнській лінії змінили своє єврейське прізвище.
«Ми не носимо українське прізвище. Багато людей, які є нащадками біженців Другої світової війни або тих, хто пережив Голокост, змінили імена та документи заради виживання. Тому я не ношу родинне прізвище, яке було б Забровський. Я ношу дівоче прізвище моєї матері, яка є голландською лінією сім’ї».
В інтерв’ю виданню Jewish Insider Сантос сказав, що він є нерелігійним євреєм, але під час шабату відвідує синагоги в Грейт-Нек. Він активно агітував ортодоксальних євреїв голосувати, а в неділю Сантос приєднався до церемонії запалювання свічок Республіканської єврейської коаліції на Лонг-Айленді.
Але провівши дослідження жураналісти різних видань стверджують, що жодних українських, чи єврейських предків Сантос не має. Репортери CNN звернулися до Меган Смоленяк, письменниці та професійного генеалога, яка сказала, що «немає жодних ознак єврейської та/або української спадщини та жодних ознак зміни імен в родині».
Часопис нью-йоркської єврейської громади Forward говорить, що веб-сайт myheritage.com вказує, що батьки матері Сантоса народилися в Бразилії до приходу до влади нацистів. Дідусь, Пауло Орта Деволдер, народився у 1918 році, бабуся – Розаліна Карузо Орта Деволдер, у Ріо в 1927 році. Журналісти знайшли і онлайн-некролог матері Сантоса, Фатіми Альзіри Карузо Орта Деволдер, яка померла в 2016 році, в якому говориться, що вона народилася в Нітерої, передмісті Ріо-де-Жанейро, 22 грудня 1962 року.
Після публікації викриття про спадщину Сантоса, опонент Сантоса від Демократів, Ціммерман сказав, що «це одна з найпідліших речей, які ви можете зробити» – фактично «використовувати одну з найбільших трагедій світу, смерть 6 мільйонів, як політичний трюк».
Обрання Сантоса фінансував родич російського олігарха – Daily Beast
У середу часопис Daily Beast написав, що двоюрідний брат і «касир» одного з найвідоміших російських олігархів вклав десятки тисяч доларів у обрання Сантоса. Журналісти видання говорять, що 32 800 доларів надійшли від Ендрю Інтратера, який є двоюрідним братом Віктора Вексельберга, одного з найбагатших і найвпливовіших людей в оточенні російського президента Володимира Путіна. Загалом вони кажуть, що родич Вексельберга надав 56 100 доларів різним комітетам, пов’язаним з Сантосом.
Газета нагадує, що Інтратер став загальновідомим, коли з’ясувалося, що його фірма заплатила півмільйона доларів давньому агенту колишнього президента Дональда Трампа Майклу Коену, з яким Інтратер мав сотні телефонних дзвінків і текстових повідомлень під час президентської кампанії 2016 року. Через санкції, накладені на Вексельберга, Міністерство фінансів США заморозило майже всі активи компанії Інтратера.
Інтратер або Сантос негайно не відповіли на ці звинувачення.
Сантос у своїх публічних виступах наполягає, що він «не є злочинець» і незважаючи на скандали, навколо цілого списку неправдивих відомостей, Сантос заявив, що складе присягу 3 січня і обійме посаду в Палаті представників США.
Студенти університету Берклі допомагають відбудовувати зруйновані школи у Чернігові
Студенти університету Берклі створили український клуб аби допомагати відновлювати українські школи, зруйновані під час війни. Одною із таких є Чернігівська школа № 20.
У березні російські ракети поцілили у дах та двір середньої школи номер 20 у місті Чернігів. Вибуховою хвилею вибило всі шибки фасаду будинку. Руйнувань зазнав і клас інформатики - там було вибито вікна, зруйновано систему опалення, пошкоджено стіни. Допомогти відбудувати цей клас взялися студенти престижного університету Берклі у Каліфорнії. Одна із них, Юлія Давій, ініціювала створення організації “Український клуб Берклі”.
"Наша головна мета - це почати рух за відновлення шкіл в Україні. У США ми бачимо Берклі ідеальним плацдармом для того, щоб розпочати цей рух. Тут вперше почалась свобода слова, де історично зародилось багато різних рухів", – зазначила Юлія Давій, президентка Українського клубу Берклі.
Співзасновниками клубу, крім Юлії, яка є підприємницею та інноваторкою, стали її колеги Віра та Дарія, науковці у сфері нейробіології.
"Ми змогли стати партнерами Берклі-марафону, який є дуже популярною подією серед бігунів. І ми назвали цей проект Run to Rebuild, тому що за допомогою фандрейзингу під час цього пробігу ми збирали кошти на відновлення однієї зі шкіл у Чернігові", – розповіла Віра Єфремова, співзасновниця Українського клубу Берклі.
Підключивши бігунів, жінки назбирали 6 тисяч доларів, після чого запустили окремий фандрейзінг, зібравши ще 4 тисячі.
Дарія Бакшинська, також співзасновниця Українського клубу Берклі каже:
"Цей проект є важливим, бо багато людей не знають про масштаби руйнування шкіл в Україні. Наприклад, понад 2500 шкіл пошкоджені і понад 300 повністю зруйновані і так як ми є в університеті, ми зрозуміли, що вони захочуть приділити цьому увагу".
В Організація Saved, яка стала партнером Українського клубу у зборі пожертв, розповідають, що від артилерійських обстрілів із Чернігові постраждали 27 шкіл із 34.
"З огляду на такий масштаб руйнувань у місті, самому місту впоратись просто надзвичайно складно, мова іде про десятки і десятки мільйонів доларів, які необхідні для відновлення. Ми надзвичайно вдячні, що спільнота Берклі, українська спільнота, наші студенти-аспіранти, які там навчаються, вирішили допомогти нам з відновленням", – зазначила Анна Новосад, співзасновниця благодійного фонду Saved.
В клубі розповідають, що наступними проектами будуть не лише відновлення шкіл, а й будівництво нових інноваційних закладів освіти із залученням новітніх розробок у цій галузі.
Дивіться також: Студенти каліфорнійського університету Берклі допомагають відновлювати українські школи. Відео
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