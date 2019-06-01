У розстрілі мінімум 12 осіб у США підозрюють працівника комунальних служб

Підозрюваним у розстрілі 12 осіб у місті Вірджинія-Біч у США називають Двейна Креддока, співробітника комунальних служб цього міста. Креддок розстріляв людей у муніципальній будівлі у Вірджинія-Біч у п'ятницю, після чого був вбитий у ході тривалої перестрілки з правоохоронцями. Про це заявили місцеві правоохоронці у суботу. Мотиви підозрюваного не називаються.

Представники влади міста заявили, що майже всі жертви нападника працювали на уряд міста, та відзначили, що ім'я нападника принципово назвуть єдиний раз, і бажають натомість привернути увагу суспільства до осіб, чиї життя він забрав.

Менеджер міста Вірджинія-Біч Дейв Хансен заявив, що особисто знав багатьох жертв стрілка, і що їх загибель "лишає по собі порожнечу, яку ми ніколи не зможемо заповнити".

Нападник увійшов до муніципальної будівлі у Вірджинія-Біч після 4-ї вечора у п'ятницю і "негайно та без розбору" відкрив вогонь, повідомляють ЗМІ.

Американські правоохоронці відзначили, що на думку слідчих, нападник використовував пістолет калібру .45 з глушником та численні обойми збільшеної ємності, які міняв під час нападу. Представники поліції повідомили, що перестрілка між правоохоронцям та нападникам можливо попередила збільшення кількості жертв.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю поговорив з представниками влади міста Вірджинія-Біч, висловивши співчуття громаді міста.

"Федеральний уряд з вам, і лишатиметься поруч, що б вам не знадобилося. Хай Господь благосвлоить родини та усіх!", - відзначив Дональд Трамп у Twitter.

Впливова сенаторка-демократ Діана Файнстін заявила, що настав час для запровадження "притомних законів щодо зброї".

"Час рятувати життя", - твітує Файнстін.

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