Північна Корея зухвало спрямувала дрони в повітряний простір Південної Кореї 

У понеділок Північна Корея спрямувала кілька невеликих безпілотників у повітряний простір Південної Кореї, повідомили офіційні особи Сеула, що спонукало південнокорейських військових запустити свій безпілотник спостереження на північ від кордону.

Південна Корея також підняла винищувачі та ударні вертольоти, щоб відповісти на північнокорейське вторгнення, але не змогла збити жоден із безпілотників, кажуть представники південнокорейських військових.

Хоча один із безпілотників повернувся до Північної Кореї, де знаходяться решта чотири - невідомо, повідомили південнокорейські військові чиновники журналістам ввечері в понеділок.

Невідомо, чи були північнокорейські безпілотники озброєні, хоча офіційні особи Південної Кореї кажуть, що вони були невеликими – з розмахом крил лише близько 2 метрів.

З 2014 року Північна Корея ще щонайменше чотири рази надсилала невеликі, грубо поубдовані БПЛА до Південної Кореї, очевидно, для свостережень, хоча цей політ став першим вторгненням за понад п’ять років.

Інцидент у понеділок видався особливо зухвалим, оскільки, як повідомлялося, північнокорейські дрони літали навколо населених районів Південної Кореї протягом більшої частини дня.

За даними південнокорейських військових, перший північнокорейський БПЛА перетнув кордон біля північно-східного острова Південної Кореї Ганхва о 10:25 ранку за місцевим часом, за ним швидко пішли й інші.

Чотири безпілотники пролетіли поблизу Ганхви, а інший пролетів аж до північної частини столичного району Сеула, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів, додали чиновники.

Станом на 8:00 вечора за місцевим часом не було жодних ознак перехоплення жодного з безпілотників. Повідомлень про руйнування в Південній Кореї не надходило.

За даними міністерства транспорту Південної Кореї, вильоти літаків були тимчасово припинені в головному південнокорейському аеропорту Інчхон і меншому аеропорту Гімпхо, обидва з яких розташовані поблизу місць вторгнення північнокорейців.

Інцидент, ймовірно, підніме питання про здатність Південної Кореї запобігти вторгненню північнокорейських безпілотників і про те, чи діяли південнокорейські військові досить швидко, щоб зупинити безпілотні транспортні засоби.

Згідно з довідковою інформацією південнокорейських військових, Південна Корея зробила близько 100 пострілів, але не змогла збити жоден із північнокорейських безпілотників.

Один із південнокорейських літаків, які брали участь у реагуванні, – легкий штурмовик KA-1 – розбився на схід від Сеула, однак офіційні особи не пояснили, чому. За словами офіційних осіб, жоден пілот літака не постраждав.

У відповідь військові Південної Кореї заявили, що відправили безпілотник до Північної Кореї з розвідувальною місією. За словами офіційних осіб, південнокорейський безпілотник дістався приблизно так само далеко на північ, як північнокорейські безпілотники вторглися на південь, перш ніж повернутись на південь від кордону.

У своїй заяві Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї засудив «явну провокацію» Північної Кореї та пообіцяв, що Південь продовжуватиме «ґрунтовно та твердо» відповідати Північній Кореї.

Це перше відоме вторгнення північнокорейського безпілотника в Південну Корею з 2017 року, коли підозрюваний північнокорейський безпілотник із камерою зробив фотографії американської протиракетної батареї, але розбився на шляху назад.

У 2014 році схожий північнокорейський безпілотний літальний апарат зробив фотографії військових об’єктів і навіть резиденції президента Південної Кореї, але розбився біля кордону.

Офіційні особи Південної Кореї кажуть, що дрони, ідентифіковані в понеділок, схожі на ті, що використовувалися під час інцидентів у 2014 і 2017 роках.

Північна Корея не прокоментувала вторгнення, але раніше заперечувала відправку шпигунських дронів до Південної Кореї.

Цього року Північна Корея постійно нарощувала напруженість, запустивши рекордну кількість ракет і здійснивши артилерійський обстріл у чутливих прикордонних районах.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, консерватор, який обійняв посаду в травні, відповідав демонстрацією військової могутності, часто протягом кількох годин після північнокорейських провокацій.